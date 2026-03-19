창원시, '창원관광 All-in-One 투어패스' 출시…벚꽃축제와 야구 연계

NC다이노스 연계 특별 패스 제공

체류형 전환 통한 상권 활성화



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 진해군항제 기간 주요 관광지와 체험시설을 모바일 패스로 통합 이용하는 '2026 창원관광 All-in-One 투어패스'를 출시한다고 19일 밝혔다.

창원관광 All-in-One 투어패스 웹이미지[사진=창원시] 2026.03.19

이 투어패스는 관광지, 체험시설, 카페 등 가맹점을 하나의 모바일 패스로 즐길 수 있는 통합 상품이다. 관광객이 합리적 가격으로 창원 여행을 편리하게 누리도록 설계됐다.

창원시는 군항제 방문객 대상 특별 프로모션으로 투어패스를 1000매 한정 7900원에 판매한다. 정상가 대비 할인 가격으로 관광객 관심을 모을 전망이다.

오는 31일부터 4월 2일 창원NC파크 NC다이노스 홈경기 연계 패스를 1만5900원에 100매 한정 판매한다. 투어패스 구매 시 발급되는 예매권 번호로 NC다이노스 앱에서 좌석 선택 예매가 가능하며, 경기 6일 전 오전 11시부터 시작된다. 멤버십 가입자는 선예매 혜택을 받는다.

이 상품은 스포츠 관광 수요를 확대하고, 벚꽃 축제와 야구 관람을 결합한 신규 콘텐츠로 관광객 편의를 높인다. 시는 투어패스를 통해 방문형 관광을 체류형으로 전환, 지역 상권 활성화와 관광 소비 확대를 도모한다.

김만기 문화관광체육국장은 "군항제 연계 투어패스로 관광객에게 합리적 가격과 다양한 체험을 제공한다"며 "스포츠·축제·관광 연계 상품을 지속 확대하겠다"고 말했다.

특가 상품은 네이버 스마트스토어에서만 모바일 구매 가능하다.

news2349@newspim.com