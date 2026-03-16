최민철 전남소방본부장, 진도소방서 방문…도서지역 대응체계 점검

현장 소통·직원 격려…지역 맞춤형 안전대책 논의

[무안·진도=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 진도소방서는 최민철 전남소방본부장이 방문해 지역 소방 현황을 점검하고 현장 대원들과 소통했다고 16일 밝혔다.

이번 방문은 진도군의 지리적 특성과 주요 재난 위험요인을 고려한 소방 안전대책 추진 상황을 확인하고 현장 근무자들의 애로사항을 듣기 위해 마련됐다.

최민철 전남소방본부장, 진도소방서 방문. [사진=진도소방서] 2026.03.16 ej7648@newspim.com

최 본부장은 박규영 남성의용소방대연합회장, 오목화 여성의용소방대연합회장 등과 간담회를 갖고 지역 안전 활동에 헌신하는 의용소방대의 노고에 감사를 전했다.

업무보고에서는 올해 주요 소방 행정 추진 계획과 지역 현안이 공유됐다. 진도군이 1개 읍과 6개 면 다수의 유인도를 포함한 지역이라는 점을 감안해 도서지역 소방력 보강과 재난 대응체계 강화 방안이 중점 논의됐다.

최 본부장은 "현장 직원들의 노고에 감사한다"며 "의료·안전 서비스 접근성이 낮은 도서 주민을 위한 생활 밀착형 안전 서비스를 강화해 달라"고 당부했다.

김재출 진도소방서장은 "지역 특성에 맞는 소방 정책을 추진해 군민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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