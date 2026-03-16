전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.16 (월)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

양산시, '이상한 일자리' 논란···시장 재임 맞물려 '연속 근무'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

매년 공고·면접 통해 재선발에도 변경없어

[양산=뉴스핌] 남성봉 기자=최근 나동연 경남 양산시장이 며느리의 부동산 매입을 통한 도시계획입안 특혜의혹이 제기된 가운데 이번에는 특정 인물의 연속 채용 의혹이 제기돼 논란이다.

경남 양산시는 노령친화사업의 일환으로 양산거주 60세 이상자의 기간제 근무를 통해 고령자들의 건강한 삶과 스스로 생활비를 벌며 활기찬 인생을 살도록 지원하고 있다.

이와 관련된 기간제 근로자의 업무는 양산 충렬사와 현충탑, 항일독립기념관의 풀베기 작업, 주변 청소, 태극기 관리 등 어렵지 않은 단순 관리업무를 맡고 있어 고령자들이 선호하는 근무여건으로 알려졌다.

양산시청사 현판 모습.[양산=뉴스핌] 남성봉 기자 2026.03.16 nam68@newspim.com

근무자는 매년 1년 단위로 새로 선발하며 공고 후 면접을 거쳐 양산거주의 고령자들에게 취업일자리를 제공하는데 목적을 두고 있다.

논란은 특정인물이 나동연 시장 재임 때 매년 연이어 채용되면서 불거졌다.

A씨는 지난 2023년부터 올해까지 4년간 기간제 근무자로 일하며 매년 재 채용을 통해 근무를 이어왔다. A씨는 이에 앞서 지난 2015년 나동연 시장 재직 당시에도 몇년간 근무를 이어오다 지난 2018년 제8대 양산시장인 김일권 전 시장 당선 후 2020년 경부터 근무자가 바뀐 뒤, 다시 나 시장의 양산시장 당선 후 다시 채용돼 근무를 이어오고 있는 것으로 알려지고 있다.

이 기간제 근무가 양산시민 모두에게 골고루 취업의 기회가 돌아가지 않고 특정인물만 매년 선택돼 근무를 이어오자 이 일자리를 희망하는 고령자들의 불만을 사고 있다.

시 관계자는 "특별하게 힘든 일은 아니지만 경험이 있는 근무자가 업무를 다시 맡으면 원할한 업무처리와 관리 등이 유리해 재선정을 하는 경우가 있다"며 "매년 새로 공고와 면접을 통해 60세 이상 양산시민을 선발토록 되어있지만 해당인물은 오랜기간 근무를 해온 것으로 확인됐다"고 말했다.

물금읍 거주 B(69)씨는 "매년 혹시나 하는 마음에 응모를 해보지만 역시나 특정의 인물이 계속 채택돼 근무하면서 기회가 돌아오지 않고 있다"며 "이럴거면 그대로 해당 인물을 선택해 연장근무를 시키면 되지, 공고나 면접의 형식적 절차로 '희망고문'을 하는 이유를 모르겠다"고 비난했다.

nam68@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
사진
군 수송기로 한국인 204명 귀국 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중동 지역에서 귀국하지 못하고 발이 묶여 있던 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본인 2명 등 총 211명이 정부가 투입한 군 수송기를 타고 귀국했다. 외교부는 이들을 태운 공군 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스'가 14일 저녁 (현지 시간) 사우디아라비아 리야드를 출발해 15일 오후 5시 59분 성남 서울 공항에 착륙했다고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 사진공동취재단 = 중동 전쟁 확대로 레바논에 체류 중이던 우리 국민 204명과 외국 국적 가족 5명 및 우방국(일본) 국민 2명 등 총 211명이 대한민국 군 수송기(KC-330)를 타고 15일 오후 성남공항에 도착하고 있다. 2026.03.15 photo@newspim.coms 지난달 28일 미국·이스라엘이 이란을 공격한 이후 중동 지역에 발이 묶인 한국인을 대피시키기 위해 군 수송기가 이용된 것은 처음이다. 앞서 정부는 전세기와 민항기 특별편을 편성해 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 한국인들을 귀국시킨 바 있다. 그러나 공항이 폐쇄되거나 항공기 운항이 어려운 다른 중동 지역에 체류하는 국민들이 여전히 많은데다 이들이 UAE나 카타르로 이동하는 것도 쉽지 않은 상황이어서 한국인들이 상대적으로 집결하기 쉬운 리야드에 군 수송기를 투입하기로 결정했다. 정부는 '사막의 빛'으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다. 수송기에 탑승한 한국인들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류 중이었다. 이들은 현지 대사관의 지원을 받아 육로 또는 항공편을 이용해 리야드에 집결했다. 정부는 관련 규정과 현지 상황 등을 고려해 성인 기준 88만원 내외의 비용을 군 수송기 탑승객에게 청구할 예정이다. 외교부는 "앞으로도 중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전을 확보하고 귀국을 지원하기 위해, 현지 상황을 면밀히 주시하며 다양한 안전 조치를 지속적으로 강구해 나갈 예정"이라고 밝혔다. opento@newspim.com 2026-03-15 18:44

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동