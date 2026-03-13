창원시, 하천·계곡 불법시설물 정비 TF 본격 가동

불법시설 전면 재점검·단속 강화

불이행 시 강력 조치로 환경 개선

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 하천·계곡 불법시설물 근절에 나섰다. 시는 제1부시장을 단장으로 한 '하천·계곡 주변 불법시설물 정비 TF를 구성해 전 부서가 참여하는 정비체계를 가동했다고 13일 밝혔다.

경남 창원시청에서 열린 하천·계곡 주변 불법시설물 정비 대책 회의[사진=창원시] 2026.03.13

시는 이날 '2026년 하천·계곡 불법시설물 정비 대책 회의'를 열고 관계 부서별 단속 이해도를 높이는 한편, 올해 중점 추진 방향을 공유했다.

관행적으로 방치돼온 불법 영업시설과 평상, 데크, 불법 야영장 등 점용행위를 전면 재점검하고 강도 높은 정비로 '비정상의 정상화'를 달성하겠다는 계획이다.

정비 범위에는 국가하천과 지방하천뿐 아니라 소하천, 산림계곡, 세천, 구거, 공원 등 하천·계곡과 직접 또는 간접으로 연계된 공공구역이 모두 포함됐다.

시는 1차로 계도와 자진 철거를 유도하고, 불이행 시설에 대해서는 원상복구 명령과 과태료 부과, 행정대집행 등 강력한 조치를 병행하기로 했다.

장금용 창원시장 권한대행은 "하천과 계곡은 모든 시민이 함께 누려야 할 소중한 공공자산"이라며 "비정상을 바로잡아 시민에게 안전하고 쾌적한 환경을 돌려드리겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com