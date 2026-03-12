창원 진해구, 봄 맞이 안전·복지 등 종합행정 본격 추진

어린이 안전에 12억 원 투자

복지 확대·민관군 협력 추진

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 창원 진해구가 봄철 축제 준비와 안전관리, 공원 혁신, 어린이 보호, 민관군 상생, 복지 확대 등 전 분야 종합행정을 펼친다.

이종근 진해구청장은 12일 시청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "주민 생활 현장을 중심으로 선제 점검과 체계 개선에 나서 '안전하고 따뜻한 도시' 기반을 다지겠다"고 밝혔다.

이종근 경남 창원시 진해구청장(왼쪽 네 번째)이 12일 오전 시청 프레스센터에서 봄철을 맞이 전 분야에서 추진하는 정책을 브리핑하고 있다.[사진=창원시] 2026.03.12

구는 진해군항제 원활 개최를 위해 안전·교통, 공원녹지, 전통시장, 위생·질서 관리 전 분야 사전 점검을 강화한다.

서부권 도로·보도 정비, 여좌천 휀스 정비, 염전·자은교사거리 공사 마무리로 혼잡을 줄이고 벚나무 외과수술·영양공급·병해 방제로 벚꽃 경관을 관리한다. 전통시장 환경 개선과 야간경관 조성으로 상권을 살리고 공중화장실 관리, 바가지요금·불법노점 단속으로 현장 질서를 잡는다. 웅동수원지를 3월 27일부터 4월 19일까지 개방해 편의시설을 늘린다.

구는 관내 공원 111곳을 전수 조사해 노후도와 안전 위험, 이용 현황을 점검한다. 조성 후 시간이 흐른 공원 증가에 맞춰 부분 보수를 넘어 중장기 정비 기준을 세우고, 주민 의견을 반영한 맞춤 설계로 매년 2~3곳 리모델링을 추진한다.

해빙기 안전관리도 강화한다. 포트홀 보수, 교량·옹벽 점검, 도로·보도블록 교체, 건축공사장·급경사지 30곳 안전확인, 산불 대응 디지털화를 시행한다. 산책로 정비와 소죽도·행암데크로드·웅산출렁다리 보수, 공원 편의시설 정비도 병행한다.

개학기 어린이 안전에 12억 원을 투입한다. 놀이시설 59곳 점검과 동부·자은제2·이동제2어린이공원 노후 시설 교체를 진행하고, 경화초·진해중앙초·덕산초 보호구역에 휀스·보도·도로 재포장을 마쳤다. 하반기 진해중앙초·안골포초·동부초 일원 정비와 과속단속카메라·신호등 일제 점검도 예고했다.

2025년 고향사랑기금 3000만 원으로 대민지원 해군 장병에게 1인당 3만 원 누비전을 지급한다. 재해·농번기 지원과 환경정화 활동에 대한 격려와 함께 지역사랑상품권 사용으로 소상공인 매출과 경제를 살린다.

취약계층 특성에 맞춘 '행복 키움 사업' 14개로 932세대에 8560만 원 복지 혜택을 준다. 민관 협력 간담회와 복지기관·지역사회보장협의체 교육으로 복지체계를 강화하고 무공수훈자 19명·보국수훈자 972명에 보훈명예수당을 확대하며 소죽도공원 대한해외참전기념탑 바닥 보수를 추진한다.

이종근 구청장은 "축제부터 안전·복지·상생까지 행정 역량을 현장 중심으로 집중해 구민 체감 변화를 만든다"며 "불편을 줄이고 만족을 높이는 촘촘한 행정으로 신뢰받는 진해구를 구현한다"고 말했다.

news2349@newspim.com