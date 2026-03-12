부안군, 격포 관광개발사업 착공…체류형 관광거점 조성

18홀 골프장·67실 호텔 조성…지역경제 활성화 기대

[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군은 격포를 중심으로 관광 인프라 확충에 나선다고 12일 밝혔다. 군은 이날 부안영상테마파크 잔디광장에서 대일변산관광개발㈜과 함께 격포 대규모 관광개발 사업 착공식을 개최했다.

이날 착공식에는 권익현 부안군수와 김호석 대일개발그룹 회장, 김정기 전북특별자치도의원을 비롯해 지역 기관·단체장 등이 참석했다.

격포 대규모 관광개발 착공식[사진=부안군] 2026.03.12 lbs0964@newspim.com

이번 사업은 골프장과 숙박시설 등 관광 인프라를 구축해 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화를 도모하는 데 목적이 있다.

단순 방문 중심의 관광에서 벗어나 체류형 관광거점으로서의 기반을 강화해 지역 상권 활성화와 일자리 창출 등 지역경제 전반에 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대된다.

군 관계자는 "이번 착공식은 사업의 본격적인 시작을 알리는 자리"라며 "관광시설이 운영되면 지역 상권 활성화와 양질의 일자리 창출에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

김호석 회장은 "오랜 준비 끝에 사업을 본격 추진하게 돼 뜻깊다"며 "전국에서 사랑받는 품격 있는 골프장과 관광시설이 될 수 있도록 책임감을 갖고 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.

