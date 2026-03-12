순창 장류축제, 문체부 '예비 글로벌 축제' 선정

K-푸드 발효문화 대표축제 글로벌 경쟁력 확보

외국인 체험 확대·체류형 관광 콘텐츠 강화

[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 순창군은 지역 대표 축제인 순창장류축제가 문화체육관광부가 주관하는 2026년 예비 글로벌 축제로 선정되며 세계적인 축제로 도약할 기반을 마련했다고 12일 밝혔다.

문화체육관광부는 국내 문화관광축제 가운데 글로벌 경쟁력과 성장 가능성을 평가해 글로벌 축제 3개, 예비 글로벌 축제 4개를 선정했으며 순창장류축제는 예비 글로벌 축제로 이름을 올려 올해 국비 2억 5000만 원을 지원받게 된다.

순창 장류축제 모습[사진=순창군] 2026.03.12 lbs0964@newspim.com

선정 과정은 서면평가, 해외 인지도 조사, 발표평가 등 단계별 심사를 거쳤으며 순창군은 지난 3월 한국관광공사 서울센터에서 열린 발표평가에서 순창장류축제의 글로벌 성장 전략과 발효문화 관광 콘텐츠를 소개해 높은 평가를 받았다.

순창장류축제는 고추장·된장·간장을 주제로 한 전국 유일 장류 특화 축제로 2006년 시작해 2014년부터 문화관광축제로 지정, 올해 제21회를 맞는다.

전통고추장민속마을과 발효테마파크를 기반으로 장 담그기 체험과 발효문화 체험, 미식 콘텐츠를 운영하며 한국 장류 문화를 국내외에 알리는 대표 발효문화 축제로 자리잡았다.

순창군은 이번 선정을 계기로 외국인 참여형 장 담그기 체험과 'K-sauce 미식 마스터클래스' 등 글로벌 체험 프로그램을 확대하고, 기존 핵심 프로그램인 순창고추장 임금님 진상행렬과 전통장 문화학교도 강화할 계획이다.

또한 야간 미디어파사드, 공연, 야간 장터 등 체류형 관광 콘텐츠를 확충하고, 빈집 재생 스테이 등 체류형 관광상품을 개발해 축제 체류 시간을 늘릴 예정이다.

다국어 스마트 안내체계, 발효셔틀, 디지털 결제 시스템 등 외국인 친화 환경도 조성한다. 글로벌 홍보 콘텐츠 제작과 해외 여행 플랫폼 연계 홍보를 통해 국제 관광객 유치와 관광상품 연계도 추진한다.

군 관계자는 "순창장류축제의 예비 글로벌 축제 선정은 대한민국 발효문화 가치를 세계에 알릴 중요한 계기"라며 "K-푸드와 발효문화 관광을 결합해 순창장류축제를 세계인이 찾는 글로벌 축제로 성장시키겠다"고 말했다.

제21회 순창장류축제는 오는 10월 15일부터 18일까지 순창전통고추장민속마을과 발효테마파크 일원에서 개최되며, 장 담그기 체험, 임금님 진상행렬, 문화공연 등 다양한 발효문화 체험 프로그램을 제공한다.

