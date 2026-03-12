충북도의회 인구특위, 1년 4개월 활동 마무리…'충북형 인구정책 로드맵' 제시

생활인구 중심 포용정책·청년 정착 지원 등 중장기 방향 제시

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북도의회 인구소멸대응 대책 특별위원회(인구특위)는 12일 제4차 회의를 열고 지난 1년 4개월간의 활동을 종합한 결과 보고서를 채택했다고 밝혔다.

인구특위는 2024년 9월 노금식 위원장을 비롯해 김종필 부위원장, 김국기·김성대·김호경·박경숙·박용규·안치영·오영탁·이옥규·이태훈 의원 등 11명으로 출범했다.

충북도의회 인구특위. [사진=충북도의회] 2026.03.12 baek3413@newspim.com

저출생과 고령화, 지역 인구 감소로 인한 소멸 위기에 대응하기 위해 도의회 차원에서 정책과 제도를 점검하고 개선 과제를 도출하는 것이 설립 취지였다.

특위는 활동 기간 동안 인구 정책 추진체계 점검, 생활 인구 확장 인식, 지역 여건 반영, 실행력 강화를 중점 방향으로 설정했다.

이와 함께 시·군 간 협력체계 구축, 업무 보고 청취, 간담회·현장 방문·토론회 등 다양한 방식으로 정책 실효성을 높였다. 2025년 4월부터 8월까지 추진한 정책 연구 용역을 통해 '충북형 지속 가능한 발전 목표(CB-SDGs)' 체계를 수립하고 2025~2035년을 내다본 중장기 인구 정책 로드맵을 제시한 것이 주요 성과로 꼽힌다.

또한 두 차례 정책 토론회를 통해 '충북형 지방 창생 전략'과 '행정 통합 논의' 등도 공론화했다. 제도적 성과로는 '충북도 생활 도민 제도 운영에 관한 조례' 제정을 들 수 있다. 이를 통해 정주 인구뿐 아니라 체류·방문·관계 인구까지 포괄하는 인구 정책 기반을 마련했다.

아울러 포용적 인구 정책 실현, 청년 정착을 위한 연결 정책 구체화, 권역별 공동 대응 체계 다변화 방안도 제시됐다.

노금식 위원장은 "인구 감소 대응은 단기 성과로 평가하기 어려운 장기 과제이지만, 이번 활동을 통해 인구 소멸 의제를 출산·육아 중심에서 생활 인구·권역 협력·포용 정책으로 확장하는 계기를 마련했다"며 "정량화된 목표와 성과 지표를 기반으로 정책을 점검할 수 있는 틀을 세웠다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

도의회는 이번 활동을 토대로 생활 인구 중심 정책 확대, 포용적 인구 정책 추진, 청년 정착 연결 정책 구체화, 권역별 협력 논의 고도화 등을 이어갈 방침이다.

