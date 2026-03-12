전주시, 중동 정세 따른 유가 상승...민생안정 대책 가동

유가·물류비 상승 대응 위한 민생안정 대응 TF 구성 운영

가격 안정 유도·취약계층 지원 등 생활물가 관리 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 최근 중동 지역 정세 불안으로 국제 유가 상승과 물가 불안 우려가 커지자 전주시가 민생경제 안정을 위한 대응책 마련에 나섰다.

전주시는 12일 시청 재난상황실에서 '중동 지역 분쟁 관련 유가 상승에 따른 민생안정 대책회의'를 열고 지역 경제에 미칠 영향을 점검하고 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의에는 윤동욱 부시장과 관계 부서장들이 참석해 유가와 물류비, 난방비 상승에 따른 시민 생활 부담과 기업 피해 가능성을 점검하고 대응책을 모색했다.

전주시가 중동사태에 따른 민생안정 점검회의를 개최했다.[사진=전주시]2026.03.12

시는 우선 유가 및 물류비 상승으로 인한 시민 부담을 줄이기 위해 유관기관과 협력해 가격 안정 유도에 나서기로 했다.

한국석유공사의 유가정보 서비스 '오피넷'을 활용해 전주지역 최저가 주유소 정보를 시민에게 제공하고, 석유관리원 전북본부와 합동 점검을 통해 가짜 석유 판매 등 불공정 행위 단속도 강화한다.

또 버스와 화물 운송업계의 연료비 부담을 완화하기 위해 유가연동보조금 지급 기준을 상향해 지원할 계획이다.

수출 중소기업 지원도 추진된다. 시는 '전주시기업통합지원센터'를 통해 피해 상황을 상시 접수하고 금융·물류 리스크 대응과 내수 활성화 지원 등 맞춤형 대책을 마련할 방침이다.

이와 함께 취약계층 에너지 지원과 농업용 면세유 지원사업을 점검하고 수급 상황을 지속적으로 모니터링해 취약계층 보호와 농가 경영 안정, 생산비 절감 등을 지원할 계획이다.

생활물가 관리도 강화된다. 시는 매주 생필품과 가공식품 등 주요 품목 가격을 점검하고 가격표시제 위반, 폭리 및 위조 상품 등 불공정 거래 단속과 주요 축제 기간 바가지요금 점검을 실시할 예정이다.

또 물가 상승 연쇄효과를 예방하기 위해 공공요금 인상을 최대한 자제하고 불가피한 경우에도 인상 폭을 최소화할 방침이다.

시는 공직기강 강화와 비상근무 체계를 유지하는 한편 공무용 차량 운행 요일제 등 에너지 절감 방안도 검토하기로 했다. 아울러 경제안정반, 에너지 대응반, 교통 대응반, 복지 지원반으로 구성된 '민생안정 대응 태스크포스(TF)'를 구성해 중동 정세 불안이 해소될 때까지 상시 운영할 계획이다.

윤동욱 전주 부시장은 "국제 정세 불안이 유가와 물가, 기업 활동 등 민생 전반에 영향을 줄 수 있는 상황"이라며 "유관기관과 긴밀히 협력해 시민이 체감할 수 있는 민생 안정 정책을 신속히 추진하겠다"고 말했다.

