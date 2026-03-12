전주 경기전·전라감영지 전통 단청 복원...문화유산 가치 회복

1872년 고증 기반 경기전 정전 단청 복원 공사 연말 완료 추진

전라감영지 건물 순차 단청 시공 통한 문화유산 보존 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시 대표 문화유산인 경기전과 전라감영지가 전통 단청을 입혀 옛 모습을 되찾는다.

전주시는 이달부터 경기전 정전과 전라감영지 내삼문을 대상으로 전통 안료를 활용한 단청 복원 공사에 착수한다고 12일 밝혔다.

단청은 청·적·황·백·흑의 오방색을 기본으로 목조 건축물에 다양한 문양을 그리는 전통 장식 기법이다. 건축물의 미적 가치뿐 아니라 햇빛과 비바람, 병충해로부터 목재를 보호해 건물의 수명을 연장하는 기능도 갖는다.

'전주에 전통색 입히기' 경기전

경기전 정전 단청은 노후화와 박리 현상 등으로 훼손이 진행된 상태로 전문가 자문과 국가유산청 위원회 심의를 거쳐 1872년 당시 모습으로 복원하기로 결정됐다. 시는 올해 연말까지 경기전 정전 단청 복원 공사를 마무리할 계획이다.

단청 문양은 건물 위계에 따라 세 가지 형식으로 구분해 적용된다. 정전과 배위청에는 금모로단청, 익랑과 월랑, 정전 배면 처마부에는 모로단청, 정전 측면 상부 풍판 안쪽에는 긋기 및 가칠단청이 각각 사용될 예정이다.

시는 또 2017년부터 2020년까지 복원된 전라감영지 건물에도 단청 공사를 순차적으로 진행한다. 올해는 내삼문 모로단청을 시작으로 건물별 단청 시공을 추진할 계획이다.

전라감영지 건물은 그동안 단청이 없는 백골집 상태로 유지되면서 청태 등 곰팡이 문제가 발생해 왔다. 시는 시간이 지나 목재가 충분히 건조된 것으로 판단됨에 따라 부재 보호를 위해 단청 시공을 결정했다.

시는 타 지역 감영 건물과 지역 내 문화재 단청 사례를 참고해 문양 구성을 구체화하고 전라감영 전체 복원위원회 자문을 거쳐 공사를 추진하고 있다.

