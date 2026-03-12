전북교육청 '교육 공공데이터 AI 활용대회' 개최

초등학생부터 일반인까지 참여 가능한 AI 기반 아이디어·콘텐츠 공모

교육 공공데이터 활용 통한 학교 문제 해결형 서비스 발굴 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 교육 공공데이터와 인공지능(AI)을 활용한 창의적 아이디어 발굴과 데이터 활용 문화 확산에 나선다.

전북교육청은 교육 현장의 문제 해결과 데이터 기반 교육 생태계 조성을 위해 '제8회 교육 공공데이터 AI 활용대회'를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 대회는 교육부와 전국 17개 시도교육청이 공동 주최하고 한국교육학술정보원(KERIS)이 주관하며 초등학생 이상이면 개인 또는 3명 이내 팀 단위로 누구나 참여할 수 있다.

대회 포스터[사진=전북교육청]2026.03.12 lbs0964@newspim.com

대회는 학생과 일반 부문으로 나뉘어 운영된다. 초등학생은 'AI 활용 학교 홍보영상' 분야에 참여할 수 있으며, 중·고등학생과 성인은 'AI 활용 아이디어 기획' 분야에서 교육 공공데이터를 활용한 서비스와 정책 아이디어를 제안하면 된다.

특히 올해는 초등학생 참여 확대를 위해 'AI 활용 소속학교 홍보영상' 분야가 신설됐다. 참가자는 이미지·영상 생성형 AI 도구를 활용해 학교의 특징과 매력을 소개하는 창의적인 영상 콘텐츠를 제작하게 된다.

'AI 활용 아이디어 기획' 분야 참가자는 학교생활, 학습, 안전 등 교육 현장의 문제를 해결할 수 있는 AI 기반 서비스와 정책 아이디어를 제안하면 된다.

참가 희망자는 오는 16일부터 4월 15일까지 대회 공식 누리집을 통해 작품 제작에 필요한 생성형 AI 플랫폼 이용권을 신청할 수 있다. 다만 이용권은 수량이 제한돼 조기 소진될 수 있다.

참가자는 제공된 이용권과 맞춤형 교육을 활용해 작품을 제작한 뒤 5월 1일부터 5월 31일까지 제출하면 된다. 작품 제출은 AI 이용권 신청 여부와 관계없이 가능하다.

출품작은 1차 서면 심사와 대국민 공개 검증, 2차 전문가 발표 심사를 거쳐 7월 최종 수상작이 선정된다. 수상작에는 데이터 분석 역량을 공식적으로 인증하는 디지털 배지(디지털 인증서)가 발급되며 대회 누리집에도 우수 사례로 공개된다.

올해 대회에서는 교육부와 17개 시도교육청을 합쳐 총 154편의 수상작을 선정하고 교육부 장관상(대상 3팀)과 시도교육감상, 주관·후원기관상 등을 수여한다. 수상자에게는 상금과 태블릿, 이어폰 등 상품도 제공된다.

양성화 정책기획과장은 "이번 대회를 통해 학생과 국민이 교육 공공데이터와 AI 기술을 직접 활용하며 미래 사회 핵심 역량을 키울 수 있을 것"이라며 "교육 현장의 문제를 창의적으로 해결할 수 있는 우수 아이디어가 발굴돼 실제 교육에 활용되기를 기대한다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com