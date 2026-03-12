익산시, 청년 후계인력 양성...귀금속·보석 숙련기술 전수

전통 세공·CAD 설계 교육 중심 지역 귀금속 산업 기술 계승 프로그램 운영

숙련기술인 멘토와 청년 멘티 참여 기반 현장 중심 전문인력 양성 사업 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역을 대표하는 귀금속·보석 산업의 기술 계승과 전문 인력 양성을 위한 청년 후계자 육성에 나섰다.

익산시는 귀금속·보석 숙련기술인과 청년 인재를 연결하는 '익산형 귀금속·보석 숙련기술인 후계자 양성 지원사업'을 추진한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 지역 귀금속·보석 산업을 이끌어 온 숙련기술인의 기술과 경험을 다음 세대에 전수하고 현장 중심의 전문 기술 인력을 양성하기 위해 마련된 교육 프로그램이다.

익산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.03.12 lbs0964@newspim.com

교육은 이달부터 오는 12월까지 진행되며 전통 세공 교육 5개월과 CAD 설계 교육 5개월로 나뉘어 운영된다. 숙련기술인 멘토와 청년 멘티가 함께 참여하는 현장 중심 교육 방식으로 진행된다.

시는 지난달 공개 모집을 통해 지원자를 접수한 뒤 이달 심사를 거쳐 멘토 2명과 멘티 4명을 선발했다. 멘토는 전통 세공 분야의 백경동 명장과 디자인 설계 CAD 분야의 가승훈 기능장이며 멘티는 귀금속·보석 관련 전공 또는 경력을 보유한 청년들로 구성됐다.

백경동 명장은 30여 년간 전통 세공 분야에서 활동하며 공예품대전과 백제문화상품 공모전 수상, 관광기념품 100선 선정 등 다양한 성과를 거둔 바 있다. 특히 2023년 익산시 귀금속 분야 명장으로 선정됐다. 가승훈 기능장은 귀금속 제작과 디자인 분야에서 오랜 경험을 쌓은 숙련기술인으로 CAD 설계 기능장 자격을 보유한 전문가다.

익산시 관계자는 "귀금속·보석 산업은 익산을 대표하는 전통 산업인 만큼 숙련기술의 체계적인 전수가 중요하다"며 "청년 기술인을 지속적으로 육성해 지역 산업 경쟁력을 높이고 지속 가능한 산업 생태계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

