김해시, 이란 사태 대응 종합 비상대책 가동…민생경제 피해 최소화

100억 지원, 기업 자금난 해소

유가 급등 모니터링, 지역경제 안정

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 이란 사태 장기화에 따른 유가·물류비 상승 우려 속 지역 기업과 민생경제 피해 최소화를 위해 종합 비상대책을 가동한다고 12일 밝혔다.

김해시 기업 수출 중 중동 비중은 지난해 4.9%로 크지 않으나 사태 장기화 시 파급영향 최소화를 위해 금융지원·기업애로 대응·수출지원·민생물가 관리 등 다각적 점검에 나선다. 유관기관 협력으로 신속 지원을 강화한다.

경남 김해시가 유가 상승분이 큰 주유소나 민원신고 접수 주유소를 중심으로 오피넷 가격과 주유소 가격표시판 일치 여부·급등 요인 등을 집중 점검하고 있다.[사진=김해시] 2026.03.12

중소기업 경영안정자금 100억 원을 긴급 투입한다. 중동 수출기업 대상 융자 이차보전 2.5~3%를 지원해 자금 유동성을 돕는다.

수출 안정화 지원도 확대한다. 중동 수출·피해 우려 기업에 단기수출보험·수출신용보증·수입보험·환변동보험 등 7종 보증료를 3월 말부터 우선 지원한다.

무역사절단 파견 시 가점 부여로 수출국 다변화 기회를 제공한다. 기업애로 119센터로 피해 접수 후 코트라·중소벤처청·무역협회 연계 상담을 실시한다. 상공회의소·의생명산업진흥원 등과 수출사업·통상정보를 맞춤 안내한다.

국제유가 급등에 주유소 가격표시판과 오피넷 일치 여부·급등 요인을 집중 점검한다. 전통시장·대형마트 물가 모니터링과 가격안정 지도를 강화하며 상황 안정 때까지 지속 관리한다.

시 관계자는 "국내외 경제 불확실성 확대 속 기업·시민 피해 최소화가 핵심"이라며 "지원대책 발굴과 모니터링으로 지역경제를 안정화하겠다"고 말했다.

