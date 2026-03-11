안산시 '맞춤형 온라인마케팅 지원사업' 참여 청년 사업자 모집

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 온라인 시장에서 상품 홍보와 매출 확대를 희망하는 청년 사업자를 대상으로 '맞춤형 온라인마케팅 지원사업' 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 최근 2년간 사업에 참여한 기업들은 온라인 매출액이 크게 증가하며 가시적인 성과를 보여줬다. 시는 이러한 성과를 바탕으로 올해도 우수한 상품력을 보유했지만 마케팅 노하우 부족이나 비용 부담으로 판로 개척에 어려움을 겪는 청년 사업자를 지원할 계획이다.
선정된 10명에게는 최대 200만 원의 온라인마케팅 비용과 함께 1:1 맞춤 컨설팅을 지원한다. 마케팅 비용은 ▲상품 상세페이지 제작 ▲상품 홍보 영상 제작 ▲포털 사이트 키워드 및 쇼핑 검색 광고 ▲택배비 등으로 활용할 수 있다.
신청 대상은 안산시에 거주하거나 사업장을 둔 19~39세 청년 사업자이며, 통신판매업으로 사업자 등록을 완료해야 한다.
신청 기간은 내달 30일까지며, 신청을 원하는 청년 사업자는 온라인(경기테크노파크 성과관리시스템 누리집), 전자우편(ygh6463@gtp.or.kr), 방문 또는 우편(상록구 해안로 705)으로 신청하면 된다.
자세한 사항은 안산시청 누리집 또는 경기테크노파크 누리집에서 공고문을 확인하거나, 경기테크노파크(031-500-3037)로 문의하면 안내받을 수 있다.
이민근 안산시장은 "청년 사업자들이 온라인 판로 개척으로 안정적인 수익 기반을 마련할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "앞으로도 청년 기업의 자생력을 높이는 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com