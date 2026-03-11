경기도, 세계 최대 규모 'BIO USA' 참가 바이오 중소기업 모집

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 경기도경제과학진흥원(경과원)과 함께 '2026년 미국 샌디에이고 바이오 전시회(이하 BIO USA)'에 참가할 바이오 중소기업을 모집한다고 11일 밝혔다.
도에 따르면 BIO USA는 세계 최대 규모의 바이오산업 전시·파트너링 행사로 오는 6월 22일부터 25일까지 나흘간 미국 샌디에이고 컨벤션센터에서 개최된다.
경기도에 본사, 연구소 또는 제조시설 중 1개 이상 소재하고 있는 중소기업이면 신청 가능하며 한국관 참가지원과 개별참가 지원 두 가지 방식으로 운영된다. 중복신청은 불가하다.
한국관 참여기업은 총 5개사를 선정하며 선정기업에는 ▲공동부스 임차▲통합 디자인 및 공동 홍보▲디렉토리 제작·배포▲현장 행정 및 운영 지원이 제공된다.
개별 참가기업은 총 6개사 내외를 선정하며 기업당 최대 900만 원 한도 내에서 지원한다. 지원 항목은 ▲참가등록비(필수)▲홍보물 제작비▲해외시장조사비▲물품운송비▲통역비▲항공료 등 총 6개 항목으로 이 중 최대 4개까지 선택해 신청할 수 있다.
접수기간은 3월 18일부터 27일까지로 관심 있는 기업은 경기기업비서를 통해 관련 공고문 및 신청서 등 자세한 내용을 확인 할 수 있다.
지난해 BIO USA에 참가한 도내 기업들은 총 321건의 글로벌 파트너링 상담을 진행했으며 지원기업 중 일부기업(13개사)에서 기밀유지계약(NDA), 기밀정보공개계약(CDA) 및 물질전달계약(MTA) 등 총 15건을 체결하는 등 가시적인 성과를 거둔 바 있다.
엄기만 경기도 바이오산업과장은 "BIO USA는 글로벌 제약·바이오 기업 및 투자자와의 기술교류와 파트너링이 활발히 이뤄지는 세계 최대 바이오 행사"라며 "올해도 도내 유망 바이오기업이 글로벌 시장에서 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
