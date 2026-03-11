三星电子去年研发投入1758亿元人民币创历史新高

纽斯频通讯社首尔3月11日电 韩国三星电子去年在研发（R&D）领域投入37.7万亿韩元（约合人民币1758亿元），创历史新高。三星电子大幅提高研发规模旨在增强人工智能（AI）半导体竞争力。

三星电子。【图片=纽斯频通讯社】

据三星电子10日公布的2025年业务报告，公司为应对市场扩张，大幅增加研发和设备投资规模，并通过量产出货高带宽存储器（HBM4）抢占下一代AI内存市场。

报告涵盖主要客户变化、库存股运营计划、高管及员工薪酬与雇佣现状、合作企业激励及社会贡献捐款等经营整体指标。

三星电子去年共投入37.7万亿韩元用于研发。这一规模较此前最高的2024年增长约7.8%，相当于日均投资超过1000亿韩元。此次大规模投资被解读为应对AI市场扩张所带来的HBM及大容量DDR5等下一代半导体需求的战略布局。

三星电子今年2月全球率先成功量产出货HBM4，积极应对AI半导体市场。HBM4采用最尖端工艺1c DRAM，从量产初期即确保稳定的良品率和性能。

设备投资也有所扩大。去年三星电子在半导体和显示等设施建设上的投资总额达52.7万亿韩元，比原计划增加5万亿韩元。尤其是公司将投资重点放在未来生产基础设施建设上，包括正在建设的最先进研发综合园区"NRD-K"。

另一方面，随着全球大型科技企业扩大AI数据中心投资，主要客户也出现变化。三星电子还通过注销库存股提升股东价值。截至去年底，三星电子持有的库存股为1.0543亿股。其中，计划于今年上半年注销8700万股。以当天收盘价计，规模约16万亿韩元。

此前，三星电子于2024年11月宣布了总额10万亿韩元的库存股购买计划，并于去年2月将首批购入的3万亿韩元规模库存股全部注销。

此外，公司还在2024年试行一项针对高管的股票激励方案，允许绩效激励（OPI）在0%至50%范围内以10%为单位转换为股票形式发放。从去年起，该股票激励制度已扩大至所有员工。

去年，三星电子员工平均年薪达1.58亿韩元，创历史最高水平。较2024年的平均薪酬1.3亿韩元增加2800万韩元（21.5%）。AI半导体市场增长带来的业绩改善和奖金扩大是主要原因。

报告还显示，截至去年底，三星电子韩国员工总数（除登记高管外）为12.8881万人，为韩国企业之最。平均工作年限也增至13.7年，高于前一年的13年。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社