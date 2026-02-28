전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.01 (일)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

뮌헨 日 수비수 이토, 햄스트링 부상... '무릎 통증' 김민재는 출격 준비 완료

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

2~3주 결장 예정

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨에서 뛰는 일본 수비수 이토 히로키가 또다시 부상 악재를 맞았다.

뮌헨은 28일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 이토의 부상 소식을 전하며 "당분간 출전이 어렵다"라고 발표했다. 구단에 따르면 이토는 오른쪽 햄스트링 근육 파열 진단을 받았다.

[서울=뉴스핌] 손지호 인턴기자 = 독일 프로축구 분데스리가 바이에른 뮌헨의 김민재(왼쪽)과 이토 히로키. [사진=FIFPRO] 2025.06.13 thswlgh50@newspim.com

독일 매체 '스카이스포츠 독일'의 케리 하우 기자는 크리스토프 프로인트 스포츠 디렉터의 말을 인용해, 이토가 최소 2주에서 최대 3주가량 결장할 것으로 내다봤다.

이토는 2024-2025시즌을 앞두고 뮌헨 유니폼을 입었지만, 이적 직후부터 부상에 시달리고 있다. 지난해 7월 말 프리시즌 친선경기였던 뒤렌전에서 중족골 골절을 당하며 장기 결장에 들어갔고, 긴 재활 끝에 2025년 2월이 되어서야 복귀전을 치를 수 있었다.

복귀 무대는 셀틱(스코틀랜드)의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 경기였다. 이후 8경기에 나서며 컨디션을 끌어올리는 듯했지만, 3월 말 리그 경기에서 다시 중족골 부상이 재발하며 또 한 번 발목을 잡혔다.

두 번째 중족골 부상에서도 회복까지 적지 않은 시간이 필요했다. 10월 말이 되어서야 훈련에 복귀했고, 11월 22일 프라이부르크전에서 복귀한 뒤에는 선발과 교체를 오가며 수비진에 힘을 보태고 있었다. 그러나 이번에는 햄스트링이 문제였다.

[라이프치히 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 바이에른 뮌헨 해리 케인(오른쪽)이 18일 라이프치히와 원정 경기에서 후반 역전 결승골을 넣은 뒤 수비수 이토 히로키와 하이파이브를 하고 있다. 2026.01.18 zangpabo@newspim.com

이토는 뮌헨 합류 이후 1년 반이 넘는 기간 동안 공식전 출전 시간이 883분에 그치고 있다. 지난 시즌 김민재와 다요 우파메카노의 출전 부담이 컸던 이유이기도 하다. 올 시즌을 앞두고 센터백 요나탄 타를 영입하며 숨통을 틔웠지만, 수비진의 잦은 부상 변수는 여전히 고민거리다.

한편 김민재 역시 최근 무릎 통증으로 훈련을 일찍 마쳤다는 소식이 전해져 우려를 낳았다. 하지만 독일 매체 '빌트'는 김민재가 큰 부상을 당한 것은 아니라고 보도했다. 보도에 따르면 그는 도르트문트 원정 명단에 포함될 수 있을 전망이다.

뮌헨은 29일 오전 2시30분 도르트문트 원정으로 리그 24라운드를 치른다. 현재 승점 60으로 선두를 달리고 있는 뮌헨이 2위 도르트문트(승점 52)를 상대로 승리를 거둘 경우, 11경기가 남은 상황에서 우승 경쟁에 더욱 유리한 고지를 점하게 된다.

wcn05002@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동