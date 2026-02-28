전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.01 (일)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

350년 전통 '삼척 기줄다리기'…게 다리 닮은 줄에 풍년·풍어를 묶다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

조선 현종 때 제방 공사서 비롯
어촌·산촌 편 가른 승부, 풍농·액막이·공동체 결속 담아

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척정월대보름제의 상징인 '삼척 기줄다리기'는 350년 가까운 역사를 지닌 삼척 고유의 세시풍속으로, 풍년·풍어와 마을의 안녕을 기원하는 공동체 의식에서 비롯된 것으로 알려져 있다.

기줄다리기에서 '기줄'은 삼척 방언으로 게를 뜻하는 '기(게)'에서 왔다. 굵은 줄 몸통에서 사방으로 뻗어나간 잔줄들이 마치 게 다리처럼 보여 '게줄다리기(기줄다리기)'로 불리게 됐다는 설명이다. 잡귀를 막고 액운을 쫓는 동물로 여겨진 게의 상징성과 맞물리면서, 나쁜 기운을 떨쳐내고 마을을 지킨다는 벽사(辟邪)의 의미도 함께 담겼다.

유네스코 인류무형문화유산 '삼척기줄다기'.[사진=삼척시청] 2021.01.25 onemoregive@newspim.com

역사적 기원은 조선 현종 연간으로 거슬러 올라간다. 삼척 부사 허목이 제방과 둑, 저수지 공사를 대대적으로 추진하던 당시 대량의 새끼줄이 필요해지면서, 마을별로 줄을 꼬고 줄다리기를 벌이게 한 것이 오늘날 기줄다리기의 시초로 전해진다. 부역에 동원된 주민들의 피로감을 달래고 마을 간 경쟁심을 축제 방식으로 풀어내기 위한 장치였다는 해석이 뒤따른다.

삼척 기줄다리기는 단순한 놀이를 넘어 농·어업의 운명을 점치는 의례적 성격이 강하다. 해안마을인 부내면과 산골마을 말곡면으로 편을 갈라 승부를 겨루는데, 부내면이 이기면 풍어, 말곡면이 이기면 풍년이 든다는 속신이 대표적이다.

승패에 따라 진 편이 제방 보수 등 노역을 더 맡았다는 기록도 전해져, 줄다리기 결과가 마을의 체면과 실제 부담으로 이어지는 '진짜 승부'였음을 보여준다.

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 지난 2019년 시연된 삼척기줄다리기 술비놀이. 2021.11.05 onemoregive@newspim.com

진행 방식은 세대별로 점층 구조를 이룬다. 음력 1월 초하루에는 어린이들이 작은 줄을 들고 동네 골목을 누비는 '애기속닥기줄다리기'가 열리고, 정월 초순에는 청소년이 주도하는 중기줄다리기로 규모가 커진다.

정월 대보름 무렵에는 어른들이 나서 대형 기줄을 사이에 두고 산촌과 어촌이 맞붙는 큰기줄다리기가 절정으로 치러지며, 이 3단계 과정을 통해 놀이와 의식이 자연스럽게 세대 간에 전승돼 왔다.

보존 가치도 일찍이 인정받았다. 삼척 기줄다리기는 1976년 강원도 무형문화재(현 강원특별자치도 무형유산) 제2호로 지정되면서 체계적인 전승 기반을 갖췄고, 2015년에는 한국(삼척기줄다리기 등), 베트남, 캄보디아, 필리핀이 함께 신청한 '줄다리기 의례와 놀이'가 유네스코 인류무형문화유산 대표목록에 등재되면서 세계적 문화유산으로 격상됐다.

삼척기줄다리기.[사진=삼척시청]

전문가들은 삼척 기줄다리기에 대해 "제방 축조라는 실용적 필요에서 출발해 풍년·풍어 기원, 액막이, 마을 공동체 결속이 겹겹이 쌓인 살아 있는 민속 종합세트"라며 "오늘날 축제의 장에서 재현되는 기줄다리기는 과거 삼척 사람들의 삶의 방식과 세계관을 그대로 담아낸 상징적 무대"라고 평가하고 있다. 

onemoregive@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동