평택시, 사회적기업 창업 육성 지원…3개팀 선발

경기 평택시가 참신한 아이디어와 열정을 가진 새로운 (예비)사회적기업을 발굴·육성하기 위해 '2026년 평택시 (예비)사회적기업 창업 육성 지원사업' 공모 사업을 실시한다.

이번 공모는 (예비)사회적기업 인·지정을 받고자 하는 3개 팀(3인 이상 구성, 구성원의 1/2 이상이 평택시민) 또는 평택시에 등기된 법인을 대상으로 하며, 영업이익 등 매출 증대에 필요한 시설비와 사업개발비를 지원한다.

(예비)사회적기업 창업 육성 공모 안내 홍보물[사진=평택시]

총 지원 규모는 8000만 원으로 3개 팀(법인)이 선발될 예정이며, 선정 팀은 1차로 각 1000만 원(총 3000만 원)을 지원받고, 중간 심의에서 사업 성과에 따라 최종 지원금이 차등 확정돼 지원된다.

사업 기간은 약정 체결일부터 2026년 11월 30일까지이며, 팀은 2027년까지 예비사회적기업 지정을, 법인은 공고일 기준 평택시 등기 요건을 충족해야 한다.

중복 지원은 불가하며, 미이행 시 지원금 환수된다.

신청 희망자는 평택시 사회적경제·마을공동체지원센터 누리집 공지사항에서 세부 내용과 서류를 확인한 뒤, 내달 2일부터 13일 18시까지 이메일로 접수하면 된다.

