작년 해적사건 18% 늘어난 137건…가장 위험한 지역은?

작년 137건 발생…전년비 21건 늘어
싱가포르 해협 80건 최다…무장 27건
해수부 "우리 국민·선박 피해는 없어"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 지난해 전 세계 해적사건이 18% 급증한 것으로 나타났다. 다행히 우리 국민과 선박의 피해는 없었던 것으로 집계됐다.
해양수산부는 이 같은 내용이 담긴 '2025년 전 세계 해적사건 발생 동향'을 25일 발표했다.
지난해 전 세계 해적사건은 총 137건 발생했다. 이는 2024년(116건) 대비 18% 늘어난 것이다.
승선자 피해는 88명으로 전년(151명) 대비 42% 감소했으며, 우리 국민과 선박에 대한 피해는 발생하지 않았다.
해역별로 보면, 아시아 해역에서 103건으로 가장 많이 발생하였고, 서아프리카 21건, 소말리아·아덴만 해역 5건 순이었다.
아시아 해역에서는 해적사건이 싱가포르 해협에서 80건이 발생해 집중된 것으로 분석됐다. 특히 총기류로 무장했던 해적사건 27건이 모두 싱가포르 해협에서 발생해 더욱 주의가 요망된다.
해적사건 중 선박 피랍의 경우 2025년 상반기에 소말리아·아덴만 해역과 서아프리카 해역에서 각각 3건과 1건이 발생했다. 특히 소말리아·아덴만 해역에서 발생한 선박 피랍으로 승선자 26명이 일시적인 억류를 당한 것으로 확인됐다.
한편 승선자 피해 중 일시적 억류를 포함한 인질 피해 규모는 2024년 대비 대폭 감소(126→46명)했으나 납치 피해는 12명에서 25명으로 증가했다. 승선자 피해 유형에도 변화가 있어 이에 대한 철저한 대비가 필요하다는 지적이다.
'2025년 전 세계 해적사건 발생 동향' 자료 및 '해역별 해적위험지수'는 해수부 해양안전종합정보시스템 누리집(www.gicoms.go.kr)에서 확인할 수 있다.
이수호 해수부 해사안전국장은 "싱가포르 해협을 중심으로 아시아 해역 등 해적사건이 증가 추세에 있어 긴장을 늦출 수 없는 상황"이라며 "우리 선박과 업계에서는 해수부와 다른 연안국이 제공하는 최신 정보를 참고해 해적 피해 예방 활동을 강화해 달라"고 당부했다.
dream@newspim.com