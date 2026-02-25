전체기사 최신뉴스 GAM
에그스쿨, 2026 대한민국소비자브랜드대상 5년 연속 수상

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 유한회사 에그스쿨(대표 송진우)의 홈스쿨링 영어 프로그램 '에그스쿨'이 '2026 대한민국 소비자 브랜드 대상' 유·초등 영어 교육 부문에서 5년 연속 수상의 영예를 안았다.

[이미지=에그스쿨]

본 시상은 한국소비자글로벌협의회(공동 의장 윤정연·조은영)가 주관하고 (사)전자정보인협회, (사)아이팩조정중재센터, 한국링컨협회가 후원하며, 한국소비자평가원이 소비자 신뢰도와 선호도 조사를 기반으로 평가를 진행했다.

매년 소비자의 직접적인 선택을 통해 미래 성장 가치가 높은 브랜드를 발굴하는 본 시상식에서 에그스쿨은 교육 콘텐츠의 전문성과 브랜드 로열티 항목에서 우수한 평가를 받으며 5년 연속 대상 수상자로 확정되었다.

에그스쿨은 아이들의 일상과 놀이, 생각이 자연스럽게 영어로 발현되는 것을 목표로 하며, 모국어 습득 방식의 자연스러운 언어 노출을 추구한다. 특히 유아 영어 전문 기업 '잉글리시에그' 제작진이 참여하여 영미권 현지 문화와 실생활 표현을 완벽하게 재현한 홈스쿨링 전용 콘텐츠를 선보이고 있다.

또한 교재, 활동 교구, 영상, 디지털 콘텐츠 등 수준별 학습 결과물을 자체 생산할 수 있는 자생력을 갖추고 있으며, 영어를 배우고자 하는 모든 이에게 프리미엄 전인 교육을 제공하는 것을 지향한다.

브랜드 라인업은 학습 대상에 따라 '에그스쿨 유치원'과 '에그스쿨 초등'으로 이원화되어 운영된다. 에그스쿨 유치원은 미국 유치원의 실제 생활을 교재와 영상에 담아 아이들이 현지 문화를 자연스럽게 습득할 수 있도록 설계된 구독형 상품이다. 매월 제공되는 활동 교구와 영상을 통해 가정에서도 미국 현지와 동일한 교육 환경을 경험할 수 있다.

에그스쿨 초등은 미국 학교와 가정에서 일어나는 에피소드를 애니메이션과 시트콤 형식의 디지털 콘텐츠로 학습하는 프로그램이다. 'Holly, Harry, Tony'를 주인공으로 한 다채로운 영상 콘텐츠를 통해 읽기, 쓰기, 말하기, 듣기 등 영어의 전 영역을 통합적으로 향상할 수 있도록 제작되었다.

에그스쿨의 핵심 경쟁력은 교육계 투자를 통해 완성된 고품질 콘텐츠에 있다. 미국 샌프란시스코 주립대학 교수진과 국내 전문 개발진이 협업하여 미국 내 교육열 상위 10개 주 및 미국 방성 산하 교육청의 커리큘럼을 철저히 분석하고 종합하여 반영했다. 영상 제작에는 작가, 배우, 작곡가, 디렉터 등 전원 미국 현지 네이티브 인력이 참여하여 생생한 현지 영어를 구현했다. 또한 언어 교육을 넘어 아이의 인성, 감성, 사회성까지 케어하는 균형 있는 커리큘럼을 통해 바르고 건강한 성장을 돕는 전인격적 교육 솔루션을 제안한다.

유한회사 에그스쿨 송진우 대표는 "5년 연속 수상은 미국 학교의 교육 환경을 집으로 가져오겠다는 우리의 혁신적인 시도와 진정성을 학부모님들이 신뢰해주신 결과"라며, "단순한 학습을 넘어 아이들의 실력과 마음까지 케어하는 프리미엄 교육 콘텐츠를 통해, 영어가 공부가 아닌 즐거운 일상이 되는 새로운 교육의 표준을 만들어가겠다"고 소감을 밝혔다.

whitss@newspim.com

