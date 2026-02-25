전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

서미화 의원, 장애계 좌담회 개최…"색동원 성폭력 진상 철저 규명"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

시설 중심 체계 전환 촉구

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 서미화 더불어민주당 의원(국회 보건복지위원회)은 지난 24일 국회의원회관 제3간담회의실에서 '장애인거주시설 색동원 성폭력 사건 관련 긴급 장애계 좌담회'를 개최하고, 철저한 진상규명 및 정부 차원의 재발 방지 대책 마련을 촉구했다고 25일 밝혔다.

이번 좌담회에는 더불어민주당 전국장애인위원회를 비롯해 한국장애인단체총연맹, 한국장애인단체총연합회, 전국장애인차별철폐연대, 한국여성장애인연합, 한국지체장애인협회, 한국정신장애인연합회, 전국장애인부모연대, 장애인권익문제연구소, 색동원성폭력사건공동대책위원회, 보건복지부 장애인권익지원과 등 범장애계 당사자 단체 전문가들이 참석해 대응 방안을 논의했다.

서미화 더불어민주당 의원 [사진=서미화 의원실]

'색동원 성폭력 사건'은 인천광역시 강화군에 위치한 장애인거주시설 색동원에서 시설장이 여성 입소자들을 상대로 장기간 성폭력을 저지른 사건이다.

지난 23일 기준 경찰 수사 결과 확인된 피해자는 총 8명으로, 이 중 6명은 폭행·학대를, 3명은 성폭행 피해를 입은 것으로 파악됐다. 수사기관의 추가 조사에 따라 피해 규모는 더 확대될 가능성도 있다. 또한 해당 시설장이 피해 사실을 축소·은폐하기 위해 입막음을 시도한 정황이 드러나 현재 구속 수사를 받고 있다.

장애계는 한목소리로 색동원 사건을 규탄하며, 가해자에 대한 엄벌과 철저한 진상규명, 정부 차원의 재발 방지 대책 마련을 촉구했다. 특히 거주시설 중심의 보호체계가 반복적인 인권침해를 구조적으로 낳고 있다는 점을 강하게 지적했다.

장종인 색동원성폭력사건공동대책위원회 위원장은 사건 경과를 공유하며 "장애인거주시설에서 인권침해가 발생했을 때 긴급히 분리하고 안정적으로 지원할 수 있는 공간이 부족하다"고 지적했다.

이어 "이사장이자 시설장인 가해자에 대한 업무 배제가 중요하지만, 현행 사회복지법과 장애인복지법상 지자체에 관련 권한이 없는 문제가 있다"며 "이 부분은 복지부가 나서서 제도를 개선해야 한다"고 강조했다.

또한 "인권침해 예방, 전수조사, 인권지킴이단 등 다양한 대안이 있었지만, 10년 이상 장기간에 걸친 이번 사건은 국가의 정책과 구조가 전혀 작동하지 않았음을 보여준다"며 "장애인거주시설 정책 전반에 대한 국가적 평가와 결단이 필요하다"고 밝혔다.

고선순 한국장애인단체총연맹 공동대표는 "장애인거주시설 내 인권지킴이단이 형식적으로 기능하는 것이 문제"라고 지적했다. 같은 단체 권재현 차장은 "현재의 법·제도 인프라를 넘어, 가해자로부터의 분리, 안전한 자립, 2차 피해 차단이 우선돼야 한다"며 "색동원 심층조사 결과와 TF 운영 결과를 국민에게 공개해야 한다"고 강조했다.

서인환 한국장애인단체총연합회 정책위원장은 "민간위탁이든 공동위탁이든 당사자를 지원할 독립적 조직이 필요하다"며 "이번 사례가 향후 탈시설 모델로 이어질 수 있다"고 말했다.

김혜영 한국여성장애인연합 사무총장은 "복지부 차원의 정리와 조치가 필요하다"며 "성폭력 등 여성장애인이 겪는 피해에 대해 전수조사가 이뤄져야 하고, 여성장애인에 특화된 조사가 정기적으로 시행돼야 한다"고 강조했다.

오영철 전국장애인차별철폐연대 공동대표는 "행정조치 이후 예산이 불용되지 않도록 하고, 분리 조치된 이들의 자립 예산으로 전환해야 한다"며 "시설에 남겨두는 것이 아니라 지역사회에서 살아갈 수 있는 예산으로 전환해야 한다"고 요구했다. 또한 "시설을 유지해 오며 수많은 사건이 발생해 왔다"며 "장애인권리보장법과 탈시설지원법이 반드시 제정돼야 한다"고 밝혔다.

기영남 한국지체장애인협회 정책국장은 "권익옹호기관이 조사뿐 아니라 예방 활동을 할 수 있도록 권한과 제도 개선이 필요하다"고 말했고, 장애인권익문제연구소 김치훈 소장은 "권익옹호기관이 예방적 활동을 할 수 있도록 권한을 강화해야 한다"며 "시설에 대한 규제 강화와 함께 행정기관이 선조치할 수 있는 법적 근거 마련이 필요하다"고 지적했다.

김남연 전국장애인부모연대 부회장은 "복지부가 시설 운영 법인과 관련 협회에 대해서도 전수조사를 실시해야 한다"며 "가해자를 옹호하는 카르텔로 전락했다는 우려가 있는 만큼, 복지부 소관 법인에 대해 강력히 개입해 조사해야 한다"고 강조했다.

신석철 한국정신장애인연합회 회장은 "정신의료기관에서 사망하는 정신장애인과 거주시설에서 학대받는 발달장애인 모두 피해자가 되기 위해 입원·입소한 것이 아니다"라며 "복지부의 적극적인 대응을 촉구한다"고 밝혔다.

이에 이춘희 보건복지부 장애인권익지원과장은 "오늘 제기된 사안은 범정부 회의에서도 논의하겠다"며 "예산 문제는 기획재정부와 협의하겠다"고 밝혔다.

서미화 의원은 "색동원 성폭력 사건은 국가의 관리·감독이 제대로 작동하지 않은 구조적 결과"라며 "시설 수용 중심 체계를 벗어나 지역사회 자립으로의 구조 전환을 본격화해야 한다"고 강조했다.

이어 "시설학대 피해자에게 또 다른 시설로 전원을 제안하는 것 자체가 학대"라며 "시설뺑뺑이 아닌 자립지원이 우선돼야 한다"고 덧붙였다.

서 의원은 "이번 사건이 형식적 조치로 끝나지 않도록 장애인권리보장법 제정과 지역사회 정착 지원을 실질적으로 강화해야 한다"고 밝혔다.

kimsh@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동