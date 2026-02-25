KG에코솔루션, 주당 배당금 150원으로 확대…"주주가치 제고"

보통주 1주당 배당금 전년 대비 25% 증액

배당 총액 약 63억 원 규모 결정

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = KG에코솔루션은 2025년 결산 배당으로 보통주 1주당 150원의 현금 배당, 배당 총액은 약 63억원으로 결정했다고 25일 밝혔다.

KG에코솔루션은 2025년 대비 120원에서 25% 증액된 규모로 배당 규모를 확대하며 적극적인 주주 환원 정책과 미래 성장에 대한 자신감을 내비쳤다.

이번 배당 증액은 회사의 이익을 주주들과 공유하고 주주 가치를 높이겠다는 강력한 의지가 반영된 결과란 설명이다. 특히 KG에코솔루션은 10년 이상 연속 배당을 실현하며 안정적인 경영 성과를 바탕으로 주주들과의 신뢰를 공고히 해오고 있다.

아울러 회사는 본업 경쟁력 강화를 통한 기업 가치 제고에도 속도를 내고 있다. 최근 업계에 따르면 KG에코솔루션의 울산공장 신설 공사가 마무리 단계에 접어들었다. 신공장이 완공되면 생산 능력 증대와 효율성 향상을 통해 실적 개선에 크게 기여할 것으로 전망된다.

KG에코솔루션 관계자는 "이번 배당 증액은 지속적인 주주가치 제고를 위해 다방면으로 노력하겠다는 회사의 약속을 이행하는 차원"이라며, "앞으로도 지주회사로서의 안정적인 면모 뿐만 아니라, 울산 신공장 완공 등을 기점으로 별도 사업 부문의 역량을 강화해 주주와 회사가 함께 성장하는 선순환 구조를 만들어 가겠다"고 전했다.

