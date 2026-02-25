전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.25 (수)
외국인 관광객 '3000만' 시대 논의…李대통령, 확대 국가관광전략회의 참석

대통령 참석, 2019년 이후 처음
민간·정부·청와대에서 56명 참석
방한관광 대전환, 지역관광 대도약

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 25일 'K-관광, 세계를 품다-방한관광 대전환, 지역관광 대도약'이라는 슬로건으로 진행되는 '확대 국가관광전략회의'에 참석한다.

청와대는 이날 오전 보도자료를 통해 "회의는 법부처 협업과 조정을 통해 외국인 관광객 3000만 명 달성 계획을 논의하고자 마련됐다"며 "대통령이 직접 참석하는 국가관광전략회의는 2019년 이후 처음"이라고 밝혔다.

청와대 전경

청와대에서 열리는 이번 회의는 민간, 정부 등에서 총 56명이 참석한다. 민간에서는 수요자의 입장에서 한국 관광을 설명해 줄 민간 전문가와, 현장의 목소리를 전해 줄 항공사·크루즈·여행업·숙박업 등 관광산업 기업들이 참석한다.

정부에서는 국무총리, 경제부총리 겸 재정경제부장관, 교육부장관, 행정안전부장관, 문화체육관광부장관, 농림축산식품부장관, 보건복지부장관, 국토교통부장관, 중소벤처기업부장관 등 관계 부처들이 참석한다. 청와대에서도 정책실장, 민정수석, 재정기획보좌관, 경제성장수석, 사회수석 등이 함께 자리한다.

이재명 대통령이 24일 청와대 세종실에서 제6회 국무회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

행사는 국민의례와 대통령 모두발언에 이어 주요 관계 부처의 발표가 진행된다. 발표는 문화체육관광부 장관의 '방한관광 대전환 및 지역관광 대도약 방안', 법무부 차관의'출입국 편의 제고 방안', 국토교통부 장관의'지방공항의 인바운드 거점화 전략', 해양수산부 장관 직무대행의 '크루즈관광 수용태세 개선', 경제부총리 겸 재정경제부 장관의 '바가지요금 근절대책' 순으로 진행된다.

이후에는 정부 발표 내용에 대한 제언, 업계 건의 사항 청취 등을 비롯한 합동 토론을 통해 글로벌 관광대국 실현을 위한 지원 방안을 모색할 계획이다.

pcjay@newspim.com

