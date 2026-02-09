'왕과 사는 남자' 개봉 5일 만에 100만…입소문 탄 '사극열풍' 예고

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '왕과 사는 남가 5일 연속 전체 박스오피스 1위와 개봉 첫 주말 박스오피스 1위를 달성하고, 개봉 5일만에 100만 관객을 동원했다.

'왕과 사는 남자'는 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 9일 오전 7시 기준, 지난 6일부터 8일까지 관객수 76만1831명을 기록하며 개봉 첫 주말 전체 박스오피스 정상에 올랐다.

[사진=(주)쇼박스]

이로써 '왕과 사는 남자'는 '아바타: 불과 재'(63만 616명), '만약에 우리 '(34만 270명)를 넘어서며 2026년 주말 박스오피스 최고 스코어 기록을 경신했다. 또 유해진의 전작이자 2025년 한국 영화 전체 박스오피스 2위에 오른 '야당'의 개봉 첫 주말 스코어 61만 183명을 뛰어넘는 성적을 보였다.

'왕과 사는 남자'는 5일 연속 전체 박스오피스 1위를 이어가며 개봉 5일만에 100만 관객을 돌파했다. 이 같은 양상은 과거 신드롬을 일으켰던 '왕의 남자'와 비슷한 흥행 추이로, 입소문으로 확장되는 사극 열풍을 예고하고 있다.

실관람객들 역시 극찬에 가까운 영화 후기를 남기며 장기흥행 청신호를 켰다. 특히 "진짜 꼭 보세요!!! 믿고 보는 유해진, 박지훈은 단종 그 자체… 웃기다가 울리다가 다 하는 거 반칙임"(네이버, hamt****), "배우들 연기 차력쇼 미쳤고, 보면서 눈물 콧물 다 흘림"(네이버, c0c0****), "2026년 올해의 영화…갑니다~!"(네이버, ys99****), "50대에 들어서 이렇게 울어 보긴 처음입니다… 너무너무 감명 깊게 봤습니다"(CGV, 용감한****), "어떤 연령대가 봐도 재밌고 감동적일 것 같아요! 재관람 의사 100%" (메가박스, sk****), "제 인생 영화 갱신"(롯데시네마, 송구****), "티켓값이 하나도 안 아까운 영화! 연출, 연기, 감동 모두 완벽한 작품임. 꼭 영화관에서 보는 걸 추천"(롯데시네마, 우**) 등의 호평이 쏟아졌다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화로, 극장에서 절찬 상영 중이다.

