'왕사남' 이틀 연속 박스오피스 1위...누적 관객 20만

한국 영화 상위권 1~4위 점유

이영돈 감독 다큐 '2024.12.03' 2위 기록



[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 장항준 감독의 신작 '왕과 사는 남자'가 개봉 이후 이틀 연속 박스오피스 정상을 차지했다.

6일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 지난 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 전날 하루 동안 9만여 명(매출액 점유율 45.5%)의 관객을 모으며 1위를 기록했다. 개봉 첫날 11만7000여 명(매출액 점유율 50.8%)이 관람하며 정상을 차지했다.

영화 '왕과 사는 남자'의 한 장면. [사진=쇼박스]

'왕과 사는 남자'는 폐위된 단종 이홍위(박지훈 분)가 강원도 영월 유배지에서 촌장 엄흥도(유해진)와 우정을 쌓으며 생애 마지막 시기를 보내는 이야기를 담아냈다.

전날 박스오피스 2위에는 2만여 명(매출액 점유율 10.7%)이 관람한 이영돈 감독의 다큐멘터리 영화 '2024.12.03 그날 조작된 내란, 감춰진 진실'이 올랐다.

박시후·정진운 주연의 '신의악단'은 관객 수 1만7000여 명으로 3위, 구교환·문가영 주연의 '만약에 우리'는 1만5000여 명으로 4위를 기록했다.

박스오피스 1~4위가 모두 한국 영화로 채워진 가운데 지난 4일 함께 개봉한 크리스 프랫·레베카 퍼거슨 주연의 스릴러 '노 머시: 90분'은 5위(7000여 명)였다.

이날 오전 9시 기준 예매율에서도 '왕과 사는 남자'는 32.7%(예매 관객 17만6000여 명)로 1위를 지켰다.

오는 11일 나란히 개봉하는 류승완 감독의 '휴민트'는 예매율 25.2%(13만6000여 명)로 2위, 김태용 감독의 '넘버원'은 7.8%로 3위를 차지했다.

