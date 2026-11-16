박단유 마지날 이글 2개, WGTOUR 7차 대회 우승+통산 9승

AI 핵심 요약beta
- 박단유가 15일 WGTOUR 7차 대회에서 통산 9승을 거뒀다
- 최종 라운드에서 이글 두 개를 잡아 17언더파로 우승했다
- 홍현지는 한 타 차로 준우승했고 이진경은 시즌 최다 상금을 경신했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=박단유가 최종 라운드에서 이글 두 개를 잡아 홍현지를 한 타 차로 제치고 여자 스크린골프 투어(WGTOUR) 통산 9승을 거뒀다.
박단유는 15일 대전 골프존조이마루에서 열린 2026 롯데렌터카 WGTOUR 7차 대회에서 최종 합계 17언더파로 우승했다. 1라운드에서 6타를 줄인 뒤 최종 라운드 6번 홀과 14번 홀에서 이글을 낚아 11언더파 61타를 쳤다.
홍현지는 16언더파로 박단유를 한 타 차까지 압박했으나 준우승했다. 13언더파를 기록한 이진경은 3위에 오르며 정선아가 보유했던 WGTOUR 한 시즌 최다 상금 기록을 넘어섰다. 김스텔라와 위한이는 나란히 8언더파로 공동 5위에 올랐다.
박단유는 우승 상금 1700만ㅍ원과 대상 포인트 2000점을 받았다. 부상으로는 롯데렌터카 차량·관리 이용권이 주어졌다. 박단유는 "생각지 못한 우승을 하게 돼 정말 기쁘다"며 후원사와 대회 관계자, 가족과 팬들에게 감사의 뜻을 전했다.
미국 페블비치 골프링크스를 구현한 스크린에서 하루 36홀로 치러진 이번 대회에는 80명이 출전했다. 1라운드를 마친 뒤 상위 60명이 최종 라운드에 진출했다.
황초원은 지정 홀에서 드라이버로 250.2ｍ를 보내 '1879 장타상'을 받았다.
iaspire@newspim.com