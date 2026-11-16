유영의 감독 '인간 초거대 알고리즘: 더 무비', 25일 CGV 개봉

AI 핵심 요약beta
- 유영의 감독이 25일 신작 ‘인간 초거대 알고리즘’을 CGV에서 개봉한다
- 영화는 법정 소송에 휘말린 도아가 내면의 가능성을 찾아가는 이야기다
- 작품은 국내외 영화제에서 12차례 수상했으며 백서빈 등이 출연한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
다카국제영화제 등 국내외 영화제 12회 수상
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 유영의 감독의 신작 '인간 초거대 알고리즘: 더 무비'가 오는 25일 CGV에서 단독 개봉한다.
16일 '인간 초거대 알고리즘: 더 무비'는 인간 내면에 잠재된 능력과 가능성을 '초거대 알고리즘'이라는 개념으로 풀어낸 작품이다. 법정 드라마 형식을 바탕으로 주인공이 자신의 내면을 들여다보며 문제의 해결점을 찾아가는 과정을 그린다.
영화는 남편의 조부가 남긴 땅을 둘러싼 소송에 휘말린 도아가 자신의 내면에 존재하는 '큰 땅'을 찾아가는 이야기다. 도아는 해결책을 찾는 과정에서 내면의 '법왕자'와 마주하며 외부의 상대가 아닌 자신의 마음을 돌아보게 된다.
작품에서는 인간 내면의 가능성을 108가지 유형으로 구체화해 세계관을 구성했다.
연출과 각본은 2007년부터 120여편의 영화를 제작·연출해온 유영의 감독이 맡았다. 역전 이미지 편집 기법과 카메라 워크 등을 활용해 인물의 내면을 시각적으로 표현했다.
유 감독은 장편 데뷔작 '산상수훈'으로 해외 영화제에서 23차례 수상한 바 있다. '인간 초거대 알고리즘: 더 무비' 역시 2026년 다카국제영화제 베스트 픽션 필름상과 2025년 휴스턴국제영화제 실버 레미 어워드 등을 포함해 국내외 영화제에서 총 12차례 수상했다.
배우 백서빈, 박서령, 정성욱이 출연하며 '신세계'의 유억 촬영감독이 촬영을 맡았다.
공개된 메인 포스터에는 숲을 배경으로 붉은 의상을 입은 인물과 빛이 비치는 모습이 담겼다. 포스터에는 휴스턴국제영화제와 다카국제영화제 등 국내외 영화제 수상 및 초청 이력도 함께 표기됐다.
'인간 초거대 알고리즘: 더 무비'는 오는 25일 CGV에서 단독 개봉한다.
taeyi427@newspim.com