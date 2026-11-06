CJ CGV, 3분기 영업익 736억원…역대 분기 최대

AI 핵심 요약beta
- CJ CGV가 6일 3분기 매출 6881억원, 영업익 736억원을 기록했다
- 국내 극장 흑자 전환과 4DPLEX 성장으로 영업익이 역대 최대를 기록했다
- CJ올리브네트웍스 AX 사업 확대와 대작 개봉으로 성장세를 이어갈 계획이다
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CJ 4DPLEX·올리브네트웍스 성장…중국·튀르키예 실적 개선
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CJ CGV가 올해 3분기 연결 기준 매출 6881억원, 영업이익 736억원을 기록했다고 6일 밝혔다.
전년 동기 대비 매출은 18% 증가했고 영업이익은 503억원 늘었다. 영업이익은 역대 분기 최대치를 기록했으며 세전이익도 흑자 전환했다.
국내 극장사업의 흑자 전환과 자회사 CJ 4DPLEX의 성장, CJ올리브네트웍스의 AX 사업 확대가 실적 개선에 영향을 미쳤다.
국내 사업 매출은 2590억원으로 전년 동기보다 32% 증가했다. 영업이익은 280억원으로 336억원 늘며 흑자 전환했다. SCREENX·4DX·IMAX 등 기술 특별관 관람객 비중은 2019년 3분기 6.7%에서 올해 18.1%로 확대됐다.
CJ 4DPLEX는 매출 425억원, 영업이익 90억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 25% 증가했고 영업이익은 55억원 늘었다.
3분기 SCREENX·4DX 글로벌 박스오피스는 2억400만달러로 전년 동기보다 약 33% 증가했다. SCREENX·4DX 합산 매출은 314억원에서 371억원으로 늘었다.
'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 할리우드 최초 'Shot for SCREENX' 방식으로 제작돼 SCREENX와 4DX에서 기존 '아바타: 물의 길'의 기록을 넘어섰다.
해외 극장사업에서는 중국과 튀르키예의 실적 개선이 두드러졌다.
중국은 매출 801억원, 영업이익 66억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 12.3% 증가했고 영업이익은 45억원 늘었다.
튀르키예는 매출 414억원, 영업이익 46억원을 기록했다. '오디세이' 흥행 등의 영향으로 매출은 38.5% 증가했으며 영업이익은 전년 동기보다 122억원 개선돼 흑자 전환했다.
베트남은 매출 631억원, 영업이익 77억원을 기록했다. 인도네시아는 매출 240억원, 영업이익 35억원으로 집계됐다.
CJ올리브네트웍스는 매출 2242억원, 영업이익 165억원을 기록했다. 매출은 전년 동기보다 9.7% 증가했고 영업이익은 14억원 늘었다. AI팩토리·물류와 VFX·미디어 AI 등 Smart Space AX 사업 수주 확대와 데이터·마케팅 플랫폼 거래량 증가가 매출 성장에 영향을 미쳤다.
CJ CGV는 4분기 '어벤져스: 둠스데이', '듄: 파트 3' 등 대작 개봉과 기술 특별관 확대를 통해 국내외 극장사업의 성장세를 이어간다는 계획이다.
CJ 4DPLEX는 글로벌 극장 사업자와의 계약을 바탕으로 SCREENX·4DX 상영관을 확대하고, 국내에서는 여의도 SCREENX LED관 신규 개관과 기존 SCREENX관 리뉴얼을 추진한다.
정종민 CJ CGV 대표는 "3분기 국내 극장사업 실적 개선과 CJ 4DPLEX의 글로벌 성장, CJ올리브네트웍스의 AX 사업 확대에 힘입어 실적이 개선됐다"며 "SCREENX·4DX 등 기술 특별관의 글로벌 확산과 국내외 극장사업 경쟁력 강화를 이어가겠다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com