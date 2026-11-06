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'주먹구구' 질타하더니…허태정 대전시정 '오락가락' 행정에 예산도 일관성도 실종

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AI 핵심 요약

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  • 허태정 대전시장이 5일 어르신 무임교통 월 3만원 한도제를 철회했다
  • 한도제 시행 시 이용자 35%가 추가 교통비 부담을 질 것으로 분석됐다
  • 연 120억원 절감 계획은 사라졌지만 구체적인 재원 대책은 제시되지 않았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

70세 이상 무임교통 월 3만 원 한도제 추진 돌연 계획 백지화
연간 120억 원 절감계획 무산…넉달만에 정책 철회 지탄 자초
정책 번복 행정력 소모...재정대책 부재에 재정혁신 명분 무색

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 대전시장이 민선8기 전임 시정의 예산 설계를 '주먹구구'라고 질타하더니 정작 자신이 추진한 정책은 넉 달 만에 뒤집어 지탄을 자초한다. 바로 재정부담을 줄이겠다며 70세 이상 어르신 무임교통 지원에 월 3만 원 한도제를 도입하려다 시민 여론을 이유로 전면 철회한 것이다.

이는 재정혁신을 내세웠지만 시민 부담은 사전에 제대로 따지지 못했고 재정 절감계획은 백지화한 시정으로, 정책을 밀어붙이지도 못하고 대안을 제시하지도 못하는 어정쩡한 시정이라는 비판을 피하기 어렵게 됐다.

허태정 대전시장. [사진=뉴스핌 DB]

허 시장은 5일 오전 대전시의회 본회의 시정질문에서 하경옥 의원의 질의에 답하며 70세 이상 어르신 무임교통 지원사업에 월 3만 원 한도를 적용하지 않고 현행 제도를 유지하겠다고 밝혔다. 대전시도 이날 보도자료를 통해 2027년 1월부터 시행할 예정이었던 월 3만 원 지원 한도제를 도입하지 않기로 최종 결정했다고 발표했다.

이 사업은 이장우 전 시장 재임 당시인 2023년 9월 도입됐다. 이후 무임교통 이용 증가로 재정부담이 커지자 민선9기 대전시는 지난 7월 기존 무제한 이용방식을 월 3만 원 한도제로 바꾸는 방안을 추진했다.

허 시장은 지난 7월 민선9기 첫 확대간부회의에서 무임교통 사업비가 당초 예상했던 연간 133억 원을 크게 웃돌자 수요 예측 부실을 강하게 질타했다.

당시 허 시장은 "순간의 판단이 연간 200억씩의 예산을 더 지출해야 하는 상황이 돼버렸다"며 "수요 예측을 정확하게 해서 예산 범위 내에서 설계했어야 하는데 주먹구구로 예산을 집행했다고밖에 안 보인다"고 지적했다.

그러나 넉 달 뒤 드러난 민선9기의 정책 결정 과정 역시 주먹구구라는 비판에서 자유롭지 못하다. 재정 부담을 줄이겠다며 한도제 도입을 추진했지만 이용자에게 얼마나 큰 부담이 돌아갈지는 이미 파악할 수 있는 사안이었다.

정책을 발표하고 추진한 뒤 시민 반발에 부딪혀 철회했다면 애초 정책 설계와 사전 의견 수렴이 제대로 이뤄졌는지부터 따져야 한다.

이날 시의회 답변에 따르면 어르신 무임교통 사업비는 2023년 56억 원에서 올해 약 363억 원으로 증가할 것으로 예상된다. 다만 2023년 사업비는 9월 사업 시행에 따른 부분 연도 집행액으로 당초 추산한 연간 사업비 133억 원과는 구분된다.

대전시는 재정부담을 줄이기 위해 지원금액 제한과 지원 연령 상향, 출근 시간대 이용 제한 등을 검토했다. 이 가운데 연간 약 120억 원의 예산 절감이 예상되는 월 3만 원 한도제를 최종 추진 방안으로 정했다.

하지만 제도 변경에 따른 시민 부담은 결코 작은 문제가 아니었다. 시에 따르면 지난 4월 기준 70세 이상 무임교통카드 이용자 11만1927명 가운데 월 이용금액이 3만 원을 초과하는 이용자는 3만9348명으로 전체의 35%에 달했다. 한도제가 시행됐다면 이용자 3명 중 1명 이상이 기존에 없던 교통비 부담을 떠안게 되는 상황이었다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 시내버스가 버스 승강장으로 진입하고 있다. 2026.11.05 gyun507@newspim.com

이 정도 수치라면 정책을 발표하기 전부터 충분히 검토하고 대책을 마련했어야 한다. 그러나 대전시는 제도 변경을 추진한 뒤 시의회와 노인단체 등의 의견을 수렴했고 결국 계획을 철회했다. 시민 부담을 줄이기 위한 보완책을 마련하기보다 정책 자체를 접는 방식으로 논란을 정리한 셈이다.

허 시장은 이날 "시민들의 여론도 매우 중요하다고 판단됐다"며 관련 단체들의 의견을 청취한 결과 어르신 이동권 보장과 교통복지 증진을 위해 기존 지원방식을 유지해야 한다는 의견이 대다수였다고 설명했다. 이어 시의회와 어르신들의 의견을 수용해 재정부담에도 불구하고 월 3만 원 한도를 적용하지 않겠다고 밝혔다.

문제는 정책을 철회한 뒤에도 재정 부담을 해결할 방안이 보이지 않는다는 점이다. 월 3만 원 한도제를 통해 기대했던 연간 120억 원의 절감계획은 사라졌다. 올해 사업비가 약 363억 원에 달할 것으로 예상되는 상황에서 기존 제도를 유지하려면 안정적인 재원 확보와 지출 관리 방안을 제시해야 한다.

하지만 허 시장은 안정적인 재원 확보와 효율적인 재정 운용을 통해 사업의 지속가능성을 높이겠다고 밝혔을 뿐 구체적인 재원 마련 방안이나 별도 지출 관리 계획은 내놓지 않았다.

결국 한도제를 추진할 때는 시민 부담을 충분히 살피지 못했고 철회한 뒤에는 재정 대책을 제시하지 못했다. 정책 추진 과정에서는 재정 부담을 앞세우고 철회 과정에서는 시민 여론을 내세웠지만 어느 쪽에서도 구체적인 해법을 보여주지 못했다. 정책의 방향도 재정 운영의 원칙도 분명하지 않은 어정쩡한 행정이라는 비판이 나오는 이유다.

정책 변경을 위해 투입한 행정력도 문제다. 대전시는 지원금액별 재정 절감 효과와 이용자별 수혜 규모를 분석하고 지원 연령 조정 등 여러 대안을 검토했다. 관계 부서가 제도 설계와 의견 수렴에 나섰지만 정책 철회로 그동안의 준비 작업은 실제 시행으로 이어지지 못했다. 정책을 바꾸겠다고 발표한 뒤 다시 원점으로 돌아오면서 행정력만 소모했다는 지적을 피하기 어렵다.

지역 정치권 한 관계자는 "어르신 무임교통을 유지 혹은 축소하느냐보다 더 심각한 것은 대전시의 정책 결정이 이처럼 오락가락한다는 점"이라며 "재정부담과 수혜자 반발은 충분히 예측할 수 있었던 문제인데 정책을 발표한 뒤 여론을 이유로 철회하는 일이 반복된다면 행정에 대한 시민 신뢰는 무너질 수밖에 없다"고 지적했다.

이어 "정책 결정에 앞서 충분한 검토와 사회적 합의를 거치지 않는다면 앞으로 어떤 정책을 내놓더라도 시민들의 신뢰를 얻기 어려울 것"이라고 경고했다.

재정혁신을 외치며 시작한 정책이 넉 달 만에 원점으로 돌아왔다. 그렇다고 재정 부담이 사라진 것도 아니고 시민에게 제시할 새로운 대책이 마련된 것도 아니다. 정책을 추진할 때는 준비가 부족했고 철회할 때는 대안이 없었다.

이에 허태정 시정이 보여준 것은 재정혁신도 정책 일관성도 아닌 책임 있는 결정을 미루는 어정쩡한 행정이라는 비판이 거세게 나온다.

gyun507@newspim.com

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美 반도체 쇼크에 코스피 8%대 폭락 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 6일 코스피가 장 초반 8% 넘게 급락하면서 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 간밤 미국 반도체주 폭락 여파로 삼성전자와 SK하이닉스가 10% 안팎의 하락세를 보인 가운데 코스닥에서도 매도 사이드카가 발동되는 등 국내 증시 전반으로 매도세가 확산하고 있다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 22분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47을 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 426억원, 865억원 순매수하고 있으며 외국인은 1337억원 순매도하고 있다. 이날 오전 9시 3분 33초 유가증권시장에 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 이에 따라 코스피 현물과 선물 거래가 20분간 중단됐다. 코스피 시가총액 상위 종목은 일제히 하락했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 9.98% 내린 18만1400원을 기록했으며 SK하이닉스는 11.71% 하락한 111만6000원으로 집계됐다. 삼성전자우(-8.60%), SK스퀘어(-13.47%), LG에너지솔루션(-3.47%), 삼성바이오로직스(-1.71%), 삼성전기(-14.30%), 현대차(-6.81%), KB금융(-4.90%), 셀트리온(-3.95%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자]2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 美 반도체지수 12% 폭락…데이터센터 규제 우려에 기술주 급락 국내 증시 급락은 간밤 미국 반도체주를 중심으로 나타난 대규모 매도세의 영향으로 분석된다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악한 이후 데이터센터 건설 규제가 강화될 수 있다는 우려가 이어지는 가운데 반도체 기업들의 실적 전망과 AI 투자 지속성에 대한 불안까지 겹쳤다. 5일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 3.44%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 4.36%, 나스닥종합지수는 5.52% 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 12.25% 급락했다. 개별 종목별로는 마이크론이 17.46%, AMD가 17.26% 떨어졌다. 엔비디아(-9.26%), 브로드컴(-10.43%), 어플라이드머티어리얼즈(-13.60%) 등도 큰 폭으로 하락했다. 마이크론의 대만 공장 건설 중단 소식과 퀄컴의 부진한 실적 전망 등도 반도체 업종 전반에 부담으로 작용했다. 임정은 KB증권 연구원은 "민주당 의회 장악에 따른 AI 규제 강화 우려에 기술주 투매 집중"이라며 "데이터센터 거점인 텍사스, 조지아주에서도 민주당 후보 승리. 데이터센터 건설 중단 등 규제 강화 공포 확산"이라고 분석했다. ◆ 코스닥도 매도 사이드카 발동…반도체 소부장주 동반 급락 같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 43.44포인트(6.40%) 내린 634.97을 기록하고 있다. 기관과 외국인이 각각 25억원, 823억원 순매수하고 있으며 개인은 845억원 순매도하고 있다. 코스닥 시장에서도 이날 오전 9시 6분 2초 매도 사이드카가 발동됐다. 이에 따라 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다. 코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 하락했다. 알테오젠은 전 거래일 대비 7.23% 내린 19만6200원을 기록했으며 에코프로(-5.49%), 에코프로비엠(-7.80%), 주성엔지니어링(-8.04%), 레인보우로보틱스(-9.27%), HLB(-4.94%), 삼천당제약(-7.30%), 리노공업(-6.56%), 심텍(-10.11%), 이오테크닉스(-7.80%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자] 2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 증권가 "AI 투자 축소 여부 확인 필요"…외국인 매도 부담 지속 전날 국내 증시에서 외국인의 대규모 매도가 이어졌다는 점도 부담이다. 지난 5일 코스피는 전 거래일 대비 5.28% 하락한 5383.80에 마감했다. 외국인은 유가증권시장에서 약 3조4000억원을 순매도했으며 이 가운데 약 2조7000억원이 반도체 업종에 집중됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 전날 각각 7.57%, 9.46% 하락했다. 키움증권에 따르면 당시 코스피 하락률 5.3% 가운데 반도체 업종의 하락 기여도가 약 4.6%포인트에 달했다. 증권가에서는 미국 데이터센터 규제 강화 우려가 단기적으로 국내 반도체주에 부담으로 작용할 것으로 보고 있다. 다만 규제 범위와 실제 프로젝트 지연 여부가 확정되지 않은 만큼 AI 투자 축소 가능성은 추가로 확인해야 한다는 분석이다. 한지영 키움증권 연구원은 "아직 구체적인 규제 범위, 실제 지연 여부, AI 수요 감소도 확인되지 않았다는 점을 감안 시, 전일 미국 증시에서의 AI주 폭락은 투매 성격이 짙다고 볼 수 있다"고 분석했다. 이어 "미국 대형 기술기업들의 설비투자 계획 변경 여부와 국내외 반도체 기업들의 2028년 실적 전망 조정 여부를 확인하면서 관망할 필요가 있다"고 설명했다. 한편 오전 9시 2분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.10원 오른 1341.10원을 기록했다. nylee54@newspim.com 2026-11-06 09:29
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청해부대 작전구역 오만 남방까지 넓힌다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부가 청해부대 작전구역을 소말리아 아덴만에서 오만 남방 해역까지 넓히고, P-8 해상초계기 1대와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해전력을 추가 파견한다. 파견 인원은 75명 늘어 395명 이내가 된다. 파견 기한은 2027년 12월 31일까지다. 2009년 부대 창설 이후 고정익 항공기 편입은 처음이다. 국방부 관계자는 3일 백브리핑에서 "다음 주 차관회의와 국무회의를 거쳐 동의안을 국회에 제출하겠다"며 "올해 말까지는 통과돼야 한다"고 말했다. 현행 파견 임무는 12월 31일 끝난다. 임무에는 '항행의 회복 지원'이 새로 추가된다. 증원 내역은 EOD 30명, 초계기 45명이며 대부분 간부다. 무인 전력은 수상정과 잠수정 각 2세트로, 소해함은 보내지 않는다. 청해부대 왕건함(DDH-978)이 고속단정(RIB) 3척과 함께 해상 기동을 하고 있다. 정부는 청해부대 작전구역을 오만 남방 해역까지 넓히고 P-8 해상초계기 등을 추가 파견하는 동의안을 국회에 제출할 계획이다. [사진= 해군] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 정부가 내세운 명분은 해적이다. 소말리아 해적 활동은 2025년 11건에서 올해 현재까지 36건으로 3배 넘게 늘었다. 연합 전력이 홍해와 호르무즈로 쏠린 공백을 파고들었다는 설명이다. 호르무즈 봉쇄로 홍해행 선박은 7~8배 늘었다. 후티와 사우디의 교전 탓에 청해부대 작전 구역은 600여마일에서 300여마일로 줄었다. 거점은 지부티가 유력하지만 확정되지 않았다. 국방부는 동의안 제출 뒤 지부티와 협상하고, 국회 동의와 지부티 협의가 끝나면 초계기를 사흘가량 준비해 보낸다는 계획이다. P-8의 작전 반경은 1200마일, 임무 시간은 4시간이다. 국방부는 "현재 능력으로는 이란 탐지가 불가능하다"고 했다. 쟁점은 호르무즈 연계가 될 것으로 보인다. 국방부는 '전쟁 불개입'을 첫 원칙으로 내걸고 "호르무즈와 전혀 관계없다"고 했다. 그러나 EOD와 무인 소해전력 파견에 대해서는 "허용적 환경이 될 때를 대비하지 않을 수 없다"며 "그 부분도 고려했지만 주는 아니다"라고 했다. '허용적 환경'은 미국·이란 종전이나 양측 양해각서(MOU) 체결로 항행의 자유 작전이 시작되는 경우로 정의했다. 실제 호르무즈에 투입할 때는 새 동의안을 받겠다고 했다. 현재 호르무즈 일대 기뢰 작전은 미국만 수행하고 있다고 국방부는 전했다. 지휘권은 합참의장이 갖는다. 국방부는 '독자 지휘체계'를 4대 원칙의 하나로 제시했다. 다만 청해부대가 연합 작전과 담을 쌓아온 것은 아니다. 연합해군사 대해적작전부대(CTF-151)는 연합해군사(CMF) 예하 부대이고, CMF 사령관은 미 해군 중부사령관과 5함대사령관을 겸하는 미 해군 중장이다. 청해부대 작전구역 확대 개념도. 정부는 소말리아 아덴만에서 오만 남방 해역까지 임무구역을 넓히고, P-8 해상초계기 1대를 추가 파견할 계획이다. 구역 경계는 대략적으로 표시했다. [이미지= AI 생성] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 한국은 2010년 이범림 준장이 처음 CTF-151을 지휘했고, 2023년에는 고승범 준장이 지휘한 집중 작전에 청해부대 이순신함이 참가했다. 올해 8월 23일에는 윤현우 대령이 영국 해군으로부터 CTF-151 지휘권을 넘겨받았다. 그럼에도 이번 국방부 기자실 백브리핑에서는 P-8과 EOD의 CTF-151 편입 여부가 다뤄지지 않았다. 미군과의 감시·정찰 협력 수준을 묻는 질문에 국방부는 "추가 논의가 필요하다"고만 답했다. 다만, 정보 공유는 관련국과 수시로 해야 한다고 했다. 일본은 먼저 이 길을 갔다. 일본 해상자위대 P-3C는 CTF-151 사령부와 조율해 초계 구역을 정하고, 수집 정보를 관련 기관과 공유한다. '독자 지휘'에는 전례가 있다. 2020년 1월 정부는 청해부대 작전구역을 오만만과 아라비아만까지 넓히면서 미국 주도 호르무즈 호위연합인 국제해양안보구상(IMSC)의 통제 대신 한국군 단독 지휘를 택했다. 대신, 바레인에 있는 호위연합 본부에 연락장교 2명을 보냈다. 당시 이 결정은 미국의 요구에 응하면서도 이란과의 관계를 지키려는 절충으로 해석됐다. 일본도 같은 시기 원유 수급과 대미·대이란 관계를 함께 고려해 호위연합에 불참하고 독자 정보수집 활동을 택했다. 이번에도 국방부는 영국·프랑스 주도 이니셔티브에 연락장교를 파견했고, 이란에는 "우리를 비난하거나 공격 대상으로 삼지 않도록 충분히 설명하겠다"고 했다. 2024년 10월 1일 경기 성남시 서울공항에서 열린 건군 76주년 국군의 날 기념식에서 해군 P-8A 해상초계기가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. 정부는 청해부대에 P-8 1대를 추가 파견할 계획이다. 청해부대에 고정익 항공기가 편입되는 것은 2009년 창설 이후 처음이다. [사진= 뉴스핌DB] 2026.11.05 gomsi@newspim.com 미국의 반응은 변수다. 국방부는 미측이 원하는 호르무즈 기여와 거리가 있다는 점을 인정하면서 "한미 소통은 아직 시작도 안 했다"고 했다. 교전규칙은 합참이 보완 중이며, 초계기에는 섬광탄 등 자체 보호 장비를 싣는다. 증액 예산은 예비비 등으로 충당한다. 이순신함 교체 때 증강하지 않은 이유를 묻자 "검토 안 했다고 말한 적 없다"고 답했다. 국회 통과도 순탄치 않을 전망이다. 김준형 조국혁신당 원내대표는 4일 기자회견에서 작전구역 확대를 "묘수가 아니라 꼼수"라고 규정했다. 그는 위성락 국가안보실장이 지난달 29일 국정감사에서 "결정된 것이 없다"고 답했다며, 한 번 넓힌 작전 범위가 추가 요구의 출발점이 될 수 있다고 주장했다. gomsi@newspim.com 2026-11-05 10:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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