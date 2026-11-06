'수운잡방·음식디미방' 유네스코 아·태 기록유산 등재…경북 4건 보유

AI 핵심 요약beta
- 경북도가 6일 수운잡방·음식디미방의 유네스코 등재를 확정했다
- 두 고조리서는 조선시대 경북 식생활과 음식문화 기록을 담았다
- 경북도는 등재를 전통문화 보존과 K-푸드 확산에 활용할 계획이다
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제11차 아·태 지역위원회 총회서 확정…대표단, 서자바주 협력 확대 논의
'경북산불' 성금 보낸 인도네시아 한인사회에 감사패 전달
[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 조선시대 경북의 식생활과 음식문화를 담은 고조리서 '수운잡방'과 '음식디미방'이 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역 목록에 등재됐다.
경상북도는 지난 3일부터 인도네시아 자카르타에서 열린 제11차 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역위원회(MOWCAP) 총회에서 두 고조리서의 등재가 확정됐다고 6일 밝혔다.
이로써 경북은 '한국의 편액(2016년)', '만인소(2018년)', '내방가사(2022년)'에 이어 아시아·태평양 지역 목록에 오른 기록유산 4건을 보유하게 됐다.
'수운잡방'은 안동 예안 광산김씨 문중에서 전해 내려온 전통 조리서로 탁청정 김유와 그의 손자 김령이 저술했다. 술과 식초, 김치, 장류, 과정류 등 121개 항목을 수록하고 있다. 민간에서 쓰인 최초의 조리서이자 전문이 온전히 남아 있는 조리서 가운데 가장 오래된 것으로 평가받는다.
'음식디미방'은 재령이씨 석계 이시명의 부인 장계향이 쓴, 현존하는 가장 오래된 순한글 조리서다. 면병류와 어육류, 술과 식초 담그는 법 등 146개 항목을 담고 있으며 이 가운데 술 제조법이 50개 항목에 이른다. 두 고조리서는 사대부 남성과 양반가 여성이 각각 한문과 한글로 조선 시대 경북 북부지역의 식생활과 음식문화를 기록했다는 점에서 의미가 있다.
경북도는 이번 등재를 계기로 전통 조리법에 담긴 역사와 이야기를 알리고 이를 K-푸드 확산의 기반으로 활용할 계획이다.
총회 참석을 위해 인도네시아를 방문한 황명석 행정부지사 등 경북도 대표단은 서자바주와의 협력 확대와 현지 한인 사회와의 유대 강화에도 나섰다. 대표단은 지난 4일 에르완 세티아완 서자바주 부지사와 간담회를 열고 기존 체육·인적 교류를 문화·관광과 경제·산업 분야로 넓히는 방안을 논의했다.
경북도와 서자바주는 2010년 체육회 간 교류협약과 2023년 우호교류협정 체결을 바탕으로 교류를 이어왔다. 경북도는 양 지역이 함께 추진할 협력 사업을 발굴하고 우호 관계를 자매결연으로 발전시키겠다는 뜻을 전했다. 대표단은 지난해 '경북대형산불' 당시 성금을 보내온 인도네시아 한인사회에도 감사를 표했다. 당시 현지 한인사회는 14억 7000만 루피아, 한화 약 1억 2700만 원을 기탁했다.
대표단은 지난 5일 재인도네시아 대구경북연합회와 한인회, 한인상공회의소에 감사패를 전달하고 경북 기업의 인도네시아 진출과 협력 방안을 논의했다.
이철우 경북도지사는 이번 등재를 경북의 음식 문화와 기록 유산이 지닌 가치를 세계에 알리는 계기로 삼겠다고 밝혔다. 이어 선조들의 삶과 지혜가 담긴 기록 유산을 체계적으로 보존하고, 문화·관광 콘텐츠로 활용해 경북의 전통문화가 K-문화의 확산으로 이어지도록 하겠다고 강조했다.
nulcheon@newspim.com