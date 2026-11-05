나주 인공태양 1조4800억 규모 국책사업 예타 통과

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 5일 나주 인공태양 연구시설 사업의 예타 통과를 밝혔다
- 1조4800억원 사업으로 2036년까지 100MW급 핵융합 실증로 기반을 구축한다
- 2000명 이상 연구인력과 기업 유치로 미래 에너지산업 생태계를 조성한다
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100MW급 핵융합 실증로 핵심기술 확보
[무안·광주·나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 추진하는 나주 인공태양 연구시설 구축사업이 1조4800억 원 규모의 국가 예비타당성조사를 통과하면서 핵융합에너지 기술 개발과 미래 에너지산업 육성에 속도가 붙을 전망이다.
전남광주특별시는 나주 왕곡면 일원에 조성할 인공태양(핵융합에너지) 연구시설 구축사업이 5일 국가 예비타당성조사를 최종 통과했다고 밝혔다.
이번 사업은 100MW급 한국형 혁신핵융합 실증로 건설에 필요한 설계와 핵심기술을 확보하기 위한 대형 국책사업이다. 태양의 에너지 생성 원리를 활용하는 핵융합 기술은 탄소중립 시대를 이끌 차세대 에너지원으로 주목받고 있다.
연구시설은 2036년까지 나주 왕곡면 일원에 구축될 예정이다. 전남광주통합특별시는 후속 절차로 토지보상과 부지 정지 작업을 추진해 2028년까지 시설 구축에 필요한 부지를 제공할 방침이다.
시설이 들어서면 2000명 이상의 연구인력이 상주하고 매년 국내외 연구자 2000~3000명이 나주를 찾을 것으로 예상된다.
특히 한국전력공사와 한국에너지공과대학교(KENTECH) 등 지역 에너지 인프라와 연계해 연구개발 역량을 높이고 관련 기업 유치와 전문인력 양성에도 탄력이 붙을 것으로 기대된다. 이를 통해 양질의 일자리 창출과 미래 에너지산업 생태계 조성에도 기여할 전망이다.
배용석 전남광주통합특별시 에너지산업본부장은 "예비타당성조사 통과는 인공태양 연구시설이 국가 핵융합에너지 기술 개발의 거점으로 나아가는 중요한 전환점"이라며 "2028년까지 부지를 적기에 제공하고 관계 기관과 긴밀히 협력해 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com