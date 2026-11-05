정보공개포털서 주민번호·암 진단서 등 개인정보 노출…행안부 긴급 점검

AI 핵심 요약beta
- 행안전부가 5일 정보공개포털 개인정보 노출을 확인했다
- 22개 기관 문서 35건에서 주민번호와 암 정보가 공개됐다
- 행안전부는 원문 다운로드를 중단하고 전수점검에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 운영하는 정보공개포털에서 주민등록번호와 암 진단 정보 등 민감한 개인정보가 외부에 노출된 사실이 확인됐다. 행정안전부는 사과와 함께 원문정보 다운로드를 일시 중단하고 전 공공기관을 대상으로 개인정보 노출 여부를 점검하기로 했다.
5일 행안부에 따르면 2024년 이후 정보공개포털에 공개된 결재문서 가운데 최소 22개 기관의 문서 35건에 첨부된 파일에서 개인정보와 민감정보가 노출된 것으로 확인됐다. 해당 파일은 누구나 열람하거나 내려받을 수 있었으며, 노출 대상에는 공무원뿐 아니라 일반 시민과 미성년자도 포함됐다.
일부 기관의 철거 보상 관련 문서에는 주민등록등본 원본이 첨부돼 세대원과 세입자의 이름, 주민등록번호 13자리, 주소 등이 그대로 공개됐다.
공무원의 병가 및 질병휴직 관련 문서에서도 진단서와 의사 소견서가 노출됐다. 암 진단명과 질병분류코드, 의사 소견 등이 포함됐으며, 일부 문서는 첨부파일 이름만으로도 특정 직원의 질병 정보를 확인할 수 있었다.
국외 출장 관련 문서에서는 전자항공권과 탑승권에 기재된 이름과 예약번호가 노출됐다. 전자여행허가 승인 자료에 포함된 여권번호와 생년월일, 비자 번호 등도 공개된 것으로 나타났다.
정보공개포털은 국민이 공공기관의 정보를 온라인으로 청구하거나 공개 대상으로 분류된 결재문서를 별도 청구 없이 열람할 수 있도록 행안부가 운영하는 시스템이다. 지난해 원문이 공개된 문서는 5150만건에 달한다.
행안부는 이번 사태와 관련해 원문정보 다운로드 기능을 일시 중단하고 모든 공공기관에 공개 문서의 개인정보 노출 여부를 전수점검하도록 했다.
아울러 개인정보 필터링 시스템을 정비하고 새로운 소프트웨어를 도입하는 한편, 문서 생산 단계부터 개인정보가 노출되지 않도록 담당자 교육과 모니터링을 강화할 방침이다.
abc123@newspim.com