GS, 3분기 영업익 1조2748억…윤활유 호조 속 석화 부진

AI 핵심 요약beta
- GS는 5일 3분기 매출 7조2706억원을 기록했다
- 영업이익은 1조2748억원으로 전년보다 46.4% 증가했다
- 높은 정제마진에도 재고효과와 화학 부진으로 전분기보다 둔화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= ㈜GS가 올해 3분기 높은 정제마진과 윤활유 사업 호조에 힘입어 견조한 실적을 기록했다. 다만 유가와 환율 하락에 따른 재고효과, 석유화학 부문의 부진이 지속되면서 전분기보다는 수익성이 둔화됐다.
GS는 올해 3분기 연결 기준 매출 7조2706억원, 영업이익 1조2748억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 11.2%, 영업이익은 46.4% 증가했다. 같은 기간 당기순이익은 6804억원으로 66.9% 늘었다.
전분기와 비교하면 매출은 1.9%, 영업이익은 25.8% 감소했다. 당기순이익도 39.9% 줄었다.
정유 부문은 유가와 환율 하락에 따른 재고효과로 전분기 대비 수익성이 낮아졌지만 높은 정제마진이 유지되면서 전년 동기 대비 실적 개선에 기여했다.
윤활유 부문은 글로벌 공급 차질이 지속되면서 역대 최대 실적을 기록했다. 발전 부문 역시 계절적 성수기에 진입한 데다 전력도매가격(SMP)이 상승하면서 영업이익이 개선됐다.
석유화학 부문은 전분기에 이어 적자를 이어갔다. 원료인 납사 가격 상승분을 제품 판매가격에 충분히 반영하지 못하면서 수익성 회복에 어려움을 겪었다.
GS 관계자는 "3분기 연결 영업이익은 유가와 환율 하락에 따른 재고효과 영향으로 전분기 대비 감소했으나 높은 정제마진이 유지되면서 전년 동기 대비로는 증가했다"고 설명했다.
4분기에는 중동 정세에 따른 국제유가 변동성과 원유 수송 운임 상승이 주요 변수로 꼽힌다. 유가와 운임 변화에 따라 정유 사업의 원가 부담과 재고 관련 손익이 달라질 수 있기 때문이다.
GS 관계자는 "4분기는 중동 정세에 따른 유가 변동성과 최근 급등한 원유 수송 운임 등의 불확실성이 이어질 것"이라며 "이러한 시장 환경 변화에 얼마나 유연하게 대응하느냐가 향후 실적을 좌우할 것"이라고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com