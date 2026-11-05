[내일날씨] 찬 바람에 기온 뚝…아침 최저 1도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 6일 전국이 맑고 찬 공기로 기온이 떨어진다고 예보했다
- 수도권 아침 기온은 전날보다 5~8도 낮아지고 강원에는 서리가 내리겠다
- 경기·충청·강원 일부에는 새벽 한때 비가 내리고 바다 물결이 높겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 6일은 전국이 대체로 맑은 가운데 찬 공기가 내려오면서 기온이 떨어지겠다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.
5일 기상청에 따르면 오는 6일 수도권을 중심으로 아침 기온이 전날보다 5~8도가량 떨어지겠다. 강원 내륙·산지에는 아침 기온이 영하로 내려가 얼음이 얼거나 서리가 내리는 곳이 있겠다.
이른 새벽 경기 남부와 강원 남부 내륙·산지, 충남 북부와 충북 중·북부에는 한때 비가 내리는 곳이 있겠다.
아침 최저기온은 1~11도, 낮 최고기온은 8~16도로 예보됐다. 주요 지역별 최저기온은 ▲서울 3도 ▲인천 3도 ▲수원 3도 ▲춘천 1도 ▲강릉 8도 ▲청주 5도 ▲대전 6도 ▲전주 7도 ▲광주 9도 ▲대구 7도 ▲부산 11도 ▲울산 9도 ▲제주 14도다.
최고기온은 ▲서울 9도 ▲인천 9도 ▲수원 9도 ▲춘천 10도 ▲강릉 13도 ▲청주 11도 ▲대전 11도 ▲전주 12도 ▲광주 14도 ▲대구 13도 ▲부산 15도 ▲울산 14도 ▲제주 16도다.
바다의 물결은 서해 중부 먼바다와 동해 먼바다, 동해 중부 앞바다에서 1.5~4.0m로 높게 일겠다. 동해 중부 먼바다와 동해 남부 북쪽 먼바다에서는 5m 이상으로 일겠다.
calebcao@newspim.com