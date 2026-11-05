미스터블루, 온라인 굿즈샵 '블랙프라이데이'…"최대 90% 할인"

AI 핵심 요약beta
- 미스터블루가 5일 공식 굿즈샵 블랙프라이데이 행사를 밝혔다
- 행사는 6일 오후 4시부터 인기 굿즈를 최대 90% 할인한다
- 미스터블루는 시즌그리팅과 팝업으로 IP 사업을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시즌그리팅 이어 연말 2차 판매·팝업 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 웹툰·웹소설 플랫폼 미스터블루가 공식 온라인 굿즈샵에서 '블랙프라이데이' 특별 할인 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.
행사는 오는 6일 오후 4시부터 진행된다. 지난 3년간 출시한 인기 굿즈를 대상으로 최대 90% 할인하며 조기 품절됐던 일부 상품도 재입고해 판매할 예정이다.
미스터블루는 최근 보이즈러브(BL) 장르를 통해 유입된 신규 독자와 기존 이용자를 대상으로 지식재산권(IP) 굿즈 판매를 확대한다는 계획이다.
최근 열흘간 판매한 '2027 미스터블루 시즌그리팅: 블루밍 호텔(Blueming Hotel)'도 전년 대비 145%의 판매 실적을 기록했다고 회사 측은 설명했다.
회사는 연말 시즌그리팅 2차 판매를 추진하고 팝업스토어 운영과 오는 2027년 굿즈 라인업 기획 등을 통해 IP 상품 사업을 확대할 방침이다.
미스터블루 관계자는 "신규와 기존 독자분들께 실질적인 구매 혜택을 드리고자 이번 할인 행사를 준비했다"며 "시즌그리팅 판매를 통해 확인한 IP 굿즈 수요를 바탕으로 추가적인 매출 성장을 기대하고 있다"고 말했다. 또 "앞으로도 주요 소비 시즌에 맞춘 다채로운 프로모션을 통해 IP 가치와 수익성을 지속해서 확대해 나가겠다"고 설명했다.
winter1004@newspim.com