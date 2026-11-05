반도체가 이끈 '수출 폭발'…9월 경상흑자 614억달러 '역대 최대'

AI 핵심 요약beta
- 한국은행은 5일 9월 경상수지가 614억6000만달러 흑자를 기록했다고 발표했다
- 반도체 중심 수출 급증으로 상품수지는 627억5000만달러 역대 최대를 기록했다
- 금융계정 순자산은 543억4000만달러 늘어 역대 최대 증가폭을 나타냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
반도체 수출 260% 급증, 수출 4개월 연속 1000억달러 상회
금융계정 순자산 543억달러 증가…해외채권 투자도 신기록
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 9월 우리나라 경상수지가 614억6000만달러 흑자를 기록하며 사상 처음으로 600억달러를 넘어섰다. 반도체를 중심으로 수출이 크게 늘면서 상품수지도 역대 최대를 기록했으며, 금융계정 순자산 증가폭 역시 사상 최대를 나타냈다.
한국은행이 5일 발표한 '2026년 9월 국제수지(잠정)'에 따르면 9월 경상수지는 614억6000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(461억1000만달러)보다 흑자폭이 확대되면서 지난 6월 기록한 종전 최대치(497억3000만달러)를 넘어섰다.
경상수지가 600억달러를 돌파한 것은 이번이 처음이다. 올해 1~9월 누적 흑자는 3406억6000만달러를 기록했다.
상품수지는 627억5000만달러 흑자로 전월(468억1000만달러)보다 확대됐다. 종전 최대였던 지난 6월(478억9000만달러)을 넘어선 역대 최대 규모다. 수출은 전년 동월 대비 92.4% 증가한 1307억2000만달러로 4개월 연속 1000억달러를 웃돌았다. 수입은 29.4% 늘어난 679억7000만달러로 집계됐다.
수출은 정보기술(IT) 품목을 중심으로 증가했다. 통관 기준 IT 품목 수출은 전년 동월 대비 195.8% 늘었다. 반도체 수출은 260.3%, 솔리드스테이트드라이브(SSD) 등 컴퓨터주변기기는 392.3% 각각 급증했다.
비IT 품목 수출도 13.4% 증가했다. ▲석유제품(73.3%) ▲철강제품(6.7%) ▲기계류·정밀기기(6.3%) 등이 늘어난 반면 승용차 수출은 5.6% 감소했다.
지역별로는 ▲미국(136.9%) ▲중국(123.1%) ▲동남아(113.2%) 등 주요 시장으로의 수출이 큰 폭으로 늘었다.
수입은 원자재와 자본재를 중심으로 증가했다. 원자재 수입은 원유(38.4%)와 가스(42.5%) 등을 중심으로 21.3% 늘었고, 자본재는 반도체 제조장비(49.2%)와 반도체(92.8%) 수입 증가 등에 힘입어 42.3% 확대됐다. 소비재 수입도 2.0% 증가했다.
서비스수지는 33억5000만달러 적자로 전월(16억8000만달러 적자)보다 적자 규모가 확대됐다. 운송수지는 용선료 지급 증가로 흑자폭이 5억2000만달러에서 1억3000만달러로 줄었다. 지식재산권사용료수지는 전월의 계절적인 수입 집중 효과가 사라지면서 7억7000만달러 적자를 기록했다. 여행수지는 전월과 같은 7억7000만달러 적자를 나타냈다.
본원소득수지는 26억5000만달러 흑자로 전월(19억2000만달러)보다 흑자 규모가 확대됐다. 배당소득수지가 전월의 분기배당 지급에 따른 계절적 영향이 사라지면서 11억8000만달러에서 22억4000만달러로 늘어난 영향이다. 이전소득수지는 5억9000만달러 적자를 기록했다.
금융계정 순자산은 543억4000만달러 증가해 전월(402억3000만달러)보다 증가폭이 확대됐다. 지난 6월 기록한 종전 최대치(467억1000만달러)를 넘어선 역대 최대 규모다.
직접투자에서는 내국인의 해외투자가 114억3000만달러 증가했고, 외국인의 국내투자도 65억2000만달러 늘었다.
증권투자에서는 내국인의 해외투자가 166억3000만달러 증가하며 역대 두 번째 증가폭을 기록했다. 해외주식 투자는 99억1000만달러, 해외채권 투자는 67억2000만달러 각각 늘었다. 특히 해외채권 투자는 투자 매력도 상승에 힘입어 역대 최대 순투자 기록을 다시 경신했다.
반면 외국인의 국내 증권투자는 138억1000만달러 감소했다. 특히 대형 반도체주를 중심으로 국내 주식을 137억4000만달러 순매도하면서 감소폭이 확대됐다. 채권 투자도 7000만달러 감소했다.
eoyn2@newspim.com