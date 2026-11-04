홍준표, 'KS 1차전 부진' 최원태에 맹비난…"70억 받고 저 지경, 버려야 삼성 산다"

AI 핵심 요약beta
- 홍준표 전 대구시장이 4일 최원태의 퇴출을 주장했다
- 최원태는 3일 한국시리즈 1차전서 5실점했다
- 홍준표는 삼성 프런트의 70억원 영입도 비판했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍준표 전 대구시장이 한국시리즈(KS·7전4선승제) 1차전에서 부진한 삼성 투수 최원태를 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 최원태를 영입한 구단 프런트까지 문제 삼으며 퇴출을 주장했다.
홍 전 시장은 4일 자신의 페이스북에 "최원태를 버려야 삼성 라이온즈가 산다"라며 "70억이나 받고도 저 지경이니 내년에는 최원태는 버리고 야구해라"라고 적었다.
이어 "최원태는 늘 그랬다. 딱 한 번 잘 던지는 걸 본 게 전부다. 돈 아깝다"라며 "저니맨에 불과한 선수를 70억이나 주고 데려온 삼성 프런트도 참 멍청했다"라고 비판했다.
최원태는 지난 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와의 2026 신한 SOL KBO리그 KS 1차전에 선발 등판했지만 2이닝 동안 5피안타(1피홈런) 1사사구 5실점으로 무너졌다.
1회부터 3점을 내준 최원태는 3회말 무사 2루에서 안현민에게 2점 홈런을 허용한 뒤 조기 강판됐다. 삼성은 8점 차까지 벌어진 경기를 7-8까지 추격했지만 끝내 승부를 뒤집지 못했다.
최원태의 최근 부진은 이번이 처음이 아니다. 지난달 29일 KIA와의 플레이오프(PO·5전3선승제) 3차전에서도 1.2이닝 3피안타 1사사구 2실점에 그치며 일찍 마운드를 내려왔다.
삼성은 2024년 12월 최원태와 4년 총액 70억원의 프리에이전트(FA) 계약을 체결했다. 그러나 중요한 포스트시즌 경기에서 연이어 기대에 미치지 못하면서 비판이 커지고 있다.
홍 전 시장은 최원태의 경기 외적인 태도까지 문제 삼았다. 그는 "중요한 경기를 앞두고 PC방에 들락거렸다면 그런 선수는 프로 자격 없다. 퇴출시켜야 한다"라고 주장했다. 최근 온라인상에서는 최원태가 경기 전날 PC방을 방문했다는 주장이 제기됐지만, 해당 내용은 아직 사실관계가 확인되지 않았다.
홍 전 시장은 "감독의 믿음에 보답하지 못하면 그건 프로 선수로서 가치가 없는 사람"이라며 "어제 한국시리즈 1차전 삼성의 패배는 100% 최원태 때문"이라고 덧붙였다.
홍 전 시장이 최원태를 공개적으로 비판한 것은 이번이 처음이 아니다. 지난 8월에도 페이스북을 통해 "70억 FA 투수라는 최원태는 나올 때마다 가슴이 조마조마해진다"라며 투구 내용에 불만을 드러낸 바 있다.
한편 삼성 박진만 감독은 KS 1차전 패배 이후 최원태의 선발 로테이션 제외 가능성을 시사했다.
wcn05002@newspim.com