아가방앤컴퍼니 에뜨와·서울 사랑의열매, 취약계층 영유아에 의류 4,000벌 기부

AI 핵심 요약beta
- 아가방앤컴퍼니가 2일 에뜨와 아동의류 4천벌을 기부했다
- 기부 의류는 한부모·이주배경가정 영유아에게 전달된다
- 아가방앤컴퍼니는 자사 브랜드 아동 지원을 정기화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 유아동 전문기업 아가방앤컴퍼니가 프리미엄 베이비 브랜드 에뜨와의 아동 의류 4,000벌을 서울 사회복지공동모금회(서울 사랑의열매)에 기부했다고 26일 밝혔다.
기부된 의류는 약 2억 원 상당으로, 서울 사랑의열매를 통해 세이브더칠드런에 배분되어 한부모가정과 이주배경가정 영유아들에게 전달될 예정이다.
영유아기는 체온 조절 능력이 약하고 성장이 빨라 계절에 맞는 옷과 자주 바뀌는 사이즈에 따른 의류 비용 부담이 큰 시기다. 아가방앤컴퍼니는 이러한 점을 고려해 기부 품목을 영유아 의류로 정하고, 에뜨와 정규 상품을 기부용으로 구성했다.
아가방앤컴퍼니 관계자는 "아기의 첫 옷을 만들어 온 브랜드로서 더 많은 아이들이 좋은 옷을 입고 따뜻하게 계절을 보내기를 바라는 마음으로 이번 기부를 준비했다"고 말했다.
서울 사랑의열매 신혜영 사무처장은 "아이들의 건강한 성장을 위해 프리미엄 아동 의류를 선뜻 기부해 주신 아가방앤컴퍼니에 감사드린다"며 "도움이 가장 필요한 이웃들에게 투명하고 신속하게 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
세이브더칠드런 정태영 총장은 "모든 아이는 형편과 관계없이 따뜻하게 입고 건강하게 자랄 권리가 있다"며 "아가방앤컴퍼니의 나눔이 필요한 아이들에게 빠짐없이 닿도록 하겠다"고 말했다.
아가방앤컴퍼니는 1979년 창립 이후 아동 대상 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 이번 기부를 계기로 에뜨와 등 자사 브랜드를 통한 아동 지원을 정기화할 계획이다.
whitss@newspim.com