차예련 측, 학폭 의혹 재차 부인 "허위사실 유포 강경 대응"

AI 핵심 요약beta
- 차예련 측은 4일 학교폭력 의혹을 사실무근이라며 재차 부인했다.
- 소속사는 허위사실 유포와 인신공격에 법적 대응하겠다고 밝혔다.
- 익명 폭로로 시작된 논란은 남편과 가족에게까지 번졌다.
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가족 향한 비난까지 확산…"법률 검토 거쳐 대응"
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 차예련 측이 학교폭력 의혹을 재차 부인하며 허위사실 유포와 인신공격에 강경 대응하겠다는 입장을 밝혔다.
4일 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 공식 입장을 내고 최근 온라인에서 제기된 차예련의 과거와 관련한 주장에 대해 기존과 마찬가지로 "사실무근"이라는 입장을 밝혔다.
소속사는 익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 계속 확산하고 있으며 차예련의 가족에게까지 비난이 이어지는 상황을 무겁게 보고 있다고 설명했다.
이어 "악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다"며 "허위사실 확산으로 인한 피해가 더 이상 커지지 않도록 강력한 조치를 취하겠다"고 밝혔다.
앞서 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에는 1985년생 여배우에게 중학생 시절 지속적인 괴롭힘과 폭행을 당했다는 내용의 글이 올라왔다.
작성자 A씨는 서울 중계중학교 재학 당시 피해를 입었다고 주장했다. 글에 특정 배우의 실명은 적히지 않았지만 출생 연도와 출신 학교 등을 근거로 온라인에서 차예련의 이름이 거론됐다.
이에 HB엔터테인먼트는 지난달 30일 해당 의혹에 대해 "확인 결과 사실무근"이라고 부인했다.
이후 논란이 이어지면서 차예련의 남편인 배우 주상욱의 SNS에도 해명을 요구하거나 비판하는 댓글이 달리는 등 가족에게까지 논란이 번졌다.
차예련은 2017년 주상욱과 결혼해 이듬해 딸을 얻었다.
taeyi427@newspim.com