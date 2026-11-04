엔씨 '리니지W', 5주년 신규 클래스 '무희' 공개

AI 핵심 요약beta
- 엔씨는 4일 리니지W 5주년 기념 업데이트를 진행했다
- 신규 클래스 무희와 월드 아슈르, 던전을 추가했다
- 11일까지 기념 상점과 소멸 아이템 복구 쿠폰을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨의 MMORPG '리니지W'가 4일 5주년 기념 업데이트를 진행했다. 신규 클래스 '무희', 신규 월드 '아슈르', 신규 아레나 던전 '드루가 비밀기지, 금역' 등이 추가됐다.
무희는 원거리 클래스로 대상의 움직임을 제약하는 것이 특징이다. 전용 무기 '뇌선'은 명중과 회피력을 높이고 방어구 '참'은 회피력을 올리며 피격 딜레이를 줄인다.
사용 가능한 스펠로는 대상을 공중에 띄우는 '에어바인드', 단일 대상을 빠르게 세 번 공격하는 '트리플 퀼', 공격 성공 시 추가 공격을 가하는 '래피드 퀼', 대상을 기절시키는 '썬더 스턴' 등이 있다.
엔씨는 무희 업데이트를 기념해 군주를 제외한 전체 클래스 체인지 비용을 기존 대비 50% 낮추고 2027년 연말까지 사용할 수 있는 50% 할인 쿠폰을 제공한다.
새로 추가된 '아슈르' 월드는 4일 오후 6시에 오픈한다. 2주 안에 80레벨 달성이 가능한 부스팅 서버로 매일 대량의 변신·인형 뽑기권을 얻을 수 있다. 콘텐츠 플레이를 통해 얻은 '아슈르 주화'로 다이아 획득도 가능하다.
'드루가 비밀기지, 금역'은 다양한 플레이 기믹과 강화된 레이드 요소를 적용한 아레나 던전이다.
던전 입장 시 보스가 나타나며 3단계에 걸쳐 보스를 처치할 때마다 필드가 넓어진다. 엔씨는 11월 중 생존 경쟁 콘텐츠 '드루가 지하 훈련소'와 혈맹원이 함께 거대 보스에 도전하는 '드루가 전술 시험장'도 선보일 예정이다.
리니지W는 11일까지 5주년 기념 상점 이벤트를 운영한다. '5주년 행운 큐브'를 비롯한 다양한 아이템을 매일 5아데나로 구매할 수 있다.
큐브를 열면 '드래곤 슬레이어' 변신, '데스나이트' 마법인형 등을 획득할 수 있다. 엔씨는 게임 출시 이후 전체 기간을 대상으로 한 'TJ 쿠폰'도 선물하며 이용자는 이를 통해 소멸한 무기, 방어구, 유료 장비, 변신, 마법인형, 스펠카드 등을 복구할 수 있다.
origin@newspim.com