지씨셀, 검체검사 수가 개편 대응…고부가 검사·바이오 물류 강화

AI 핵심 요약beta
- 지씨셀은 4일 검체검사 수가 개편에 대응한다고 밝혔다.
- 고난도 특수검사와 바이오 물류 인프라를 강화할 계획이다.
- 확보한 현금창출력으로 세포·유전자치료제 사업을 확대한다.
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콜드체인 물류 인프라 활용
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 지씨셀이 내년 1월 시행되는 정부의 검체검사 수가 조정과 위·수탁 정산체계 개편에 대응해 고부가가치 특수검사와 바이오 전문 물류 사업을 강화한다.
지씨셀은 고난도 특수검사 포트폴리오를 확대하고 자체 바이오 물류 인프라를 활용해 사업 경쟁력을 높이겠다고 4일 밝혔다.
보건복지부는 최근 건강보험정책심의위원회를 통해 내년 1월부터 검체검사 수가를 조정하고, 국민건강보험공단이 위탁기관인 병·의원과 수탁기관에 검사료를 각각 직접 지급하는 정산체계 개편안을 의결했다. 이번 개편은 가격 중심의 위·수탁 거래 관행에서 벗어나 검사의 정확도와 콜드체인 수송 등 질 관리와 전문성을 중심으로 시장 구조를 전환하는 데 초점을 맞추고 있다.
지씨셀은 이에 대응해 전국 규모의 물류 네트워크와 자체 개발한 '셀패스(CELL PATH)', '셀트랙(CELL TRACK)' 등 바이오 물류 인프라를 적극 활용할 방침이다. 셀패스는 종합 공급망 관리 서비스인 3PL·4PL을 제공하는 물류 솔루션이다. 셀트랙은 정온 차량과 자체 모니터링 시스템 'G-Hub'를 활용해 운송 전 과정의 실시간 온도 모니터링과 위치 추적을 지원하는 고부가가치 바이오 물류 솔루션이다.
지씨셀은 검체검사 시장의 질 관리 중요성이 높아지는 만큼 검체 운송 과정에서 온도 유지와 배송 정확성을 확보할 수 있는 전문 물류 역량이 경쟁력으로 작용할 것으로 보고 있다.
검사 포트폴리오도 고부가가치 분야로 확대한다. 지씨셀은 GC녹십자의료재단과 함께 차세대 염기서열 분석(NGS), 희귀질환 및 내분비 질환 검사 등 기술 장벽이 높고 수가 인하 영향이 상대적으로 적은 고난도 특수검사 비중을 늘릴 계획이다.
이를 통해 검체검사 수가 조정에 따른 시장 변화에 대응하는 동시에 검체검사서비스와 바이오 물류 사업의 안정적인 수익 기반을 유지한다는 전략이다.
지씨셀은 두 사업을 통해 확보한 현금창출력을 바탕으로 세포·유전자치료제(CGT) 연구개발과 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 사업 확장도 지속할 방침이다.
김재왕 지씨셀 대표는 "수가 개편에 따른 시장 변화 속에서 입출고부터 보관, 포장, 정시 픽업·배송까지 검증된 콜드체인 물류 체계가 수탁기관 선택의 핵심 기준이 될 것으로 기대된다"며 "본업인 검체검사서비스 및 바이오 물류 부문의 안정적인 현금창출원(Cash-Cow) 역할을 지속 유지해 세포·유전자치료제 연구개발과 글로벌 CDMO 사업 확장을 차질 없이 이끌어 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com