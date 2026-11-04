G마켓, 오뚜기 신제품 단독 출시…예약 첫날 2.5만개 판매

AI 핵심 요약beta
- G마켓이 2일 오뚜기와 공동 기획한 라면 예약판매를 시작했다
- 얼큰 북엇국라면은 출시 첫날 2만5000개 판매됐다
- 사전예약은 12일까지 진행되며 상품은 13일부터 출고된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 오뚜기와 공동 기획한 '얼큰 북엇국라면'을 단독 출시하고, 지난 2일 시작한 예약 판매 첫날 2만5000개를 판매했다고 4일 밝혔다.
해당 상품은 G마켓에서만 판매한다. 양사는 업무제휴협약을 맺고 상품 개발에 협력했으며, G마켓의 쇼핑 행사 '빅스마일데이'에 맞춰 출시했다.
G마켓은 고객 리뷰를 반영해 맵기를 조절하는 등 개발 단계부터 참여했다. 기존 '북엇국라면'의 북어 국물에 고춧가루의 매운맛을 더한 제품이다.
출시 기념 한정수량 체험 행사에서는 신제품 3팩을 구매하면 기존 '북엇국라면' 1팩을 추가로 준다.
사전예약 주문은 오는 12일까지 받으며, 상품은 오는 13일부터 순차 출고한다. 배송에는 G마켓의 도착보장 서비스 '스타배송'을 이용한다.
G마켓은 오는 13일까지 빅스마일데이를 진행한다. 행사에서는 인공지능 기반 상품 선별 시스템을 도입해 특가 상품을 기존 대비 3배인 3000여개로 늘렸다.
kji01@newspim.com