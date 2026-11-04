삼성전자, 갤럭시 버즈 청력검사 기능 식약처 허가

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 4일 갤럭시 버즈 청력 기능의 식약처 허가를 획득했다
- 갤럭시 버즈4·3 프로는 내년 초 업데이트로 청력검사가 가능해진다
- 청력 케어는 개인 청력도에 맞춰 소리를 증폭하고 결과를 안내한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청력체크·청력케어 기능, 청력도 확인 후 맞춤 소리 증폭
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자의 갤럭시 버즈4 프로와 갤럭시 버즈3 프로 사용자는 기존에 사용하던 갤럭시 버즈를 '청력 체크'와 '청력 케어' 용도로 활용할 수 있게 됐다.
삼성전자가 갤럭시 버즈의 청력체크와 청력 케어 기능으로 식품의약품안전처의 의료기기 허가를 받았다고 4일 밝혔다. 해당 기능은 내년 초부터 갤럭시 버즈4 프로와 갤럭시 버즈3 프로에 소프트웨어 업데이트를 통해 제공될 예정이다.
청력체크 기능은 임상 수준의 순음 공기전도 청력검사 방식을 적용한다. 사용자가 버즈를 착용한 상태에서 스마트폰 설정의 갤럭시 버즈 메뉴를 통해 양쪽 귀를 각각 측정하면 청력 저하 정도를 파악하고 청력도를 생성한다.
검사 결과는 정상 또는 경미·경도·중도·중고도·고도·고심도의 7단계로 분류된다. 사용자는 결과와 함께 필요한 조치에 대한 안내를 받을 수 있다.
청력 케어 기능은 검사 결과를 바탕으로 사용자가 잘 듣지 못하는 소리를 개인의 청력도에 맞춰 증폭한다. 경도에서 중등도 수준의 난청이 의심되는 만 18세 이상 사용자는 청각 전문가의 도움 없이 자신의 청력 요구에 맞게 기능을 활용할 수 있다.
갤럭시 버즈는 호주 국립음향연구소가 개발한 보청기 처방 공식인 'NAL-NL2'를 적용해 개인의 청력 특성에 맞는 결과를 제공한다. 소음 노출 수준과 청력 검사 결과 등 청력 관련 정보는 삼성 헬스 앱에서 확인할 수 있다.
삼성전자는 2020년 갤럭시 버즈 플러스에 개인용 소리 증폭 제품 기능을 도입한 후 청력 지원 기술 개발을 진행해왔다. 2021년에는 해당 기능이 난청 사용자의 일상 의사소통에 효과적이라는 임상 검증을 거쳤다. 미국 식품의약국(FDA)은 지난 7월 동일한 기능으로 허가를 획득한 바 있다.
박헌수 삼성전자 MX사업부 디지털헬스팀장 부사장은 "이번 식약처 허가를 통해 '청력 체크'와 '청력 케어' 기능을 갤럭시 버즈에 직접 통합함으로써 청력 지원에 대한 접근성을 넓혔다"며 "삼성전자는 갤럭시 생태계의 연결성과 디지털 헬스 기술을 바탕으로 선제적이고 개인화된 건강 관리 경험을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com