이재명 대통령 "난임 시술 지원 횟수 확대 검토"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 3일 난임 시술 지원 횟수 확대를 지시했다
- 이 대통령은 11월부터 난임치료 유급휴가를 4일로 늘린다고 했다
- 복지부는 의학적 의견과 국민 의견을 반영해 지원 확대를 검토한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정은경 장관 "여성 건강권 고려"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 이재명 대통령이 난임 시술 지원 횟수를 확대하는 방안을 지시했다.
이 대통령은 3일 SNS에 올린 글에서 "난임 시술 지원 횟수를 늘리는 방안을 검토하도록 지시했다"고 했다.
이 대통령은 "난임치료는 검사와 시술 일정에 맞춰 일터를 비워야 하는 경우가 많아 직장생활에도 적지 않은 부담이 된다"며 "이런 부담을 덜어드리기 위해 11월부터 난임치료 휴가의 연간 유급기간을 기존 2일에서 4일로 확대한다"고 했다.
이어 "난임 시술 지원 횟수를 늘리는 방안도 오늘 국무회의에서 보건복지부 장관에게 검토하도록 지시했다"며 "비용 때문에 치료 기회를 포기하는 일이 없도록 지원 기준과 횟수를 다시 살피겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 국무회의에서 정은경 복지부 장관에게 "저출생이 전 국가적인 문제인데 난임 치료제를 제한해야 되느냐"고 물었다. 정 장관은 "현재 임신당 25번을 지원하고 있는데 여성 건강의 고려가 필요하다는 의학적 의견이 있었다"고 답했다.
답변을 들은 이 대통령은 "예산을 아끼려고 하는 것이 아니냐"고 물었다. 정 장관은 "체내 수정 6번, 체외수정 20번까지 지원하는데 국민 의견을 수렴해야 하고 의학적인 부분도 무시할 수 없어 같이 들여다보겠다"는 입장을 밝혔다.
sdk1991@newspim.com