iM뱅크, 제50보병사단 찾아 군장병 위문성금 전달

AI 핵심 요약beta
- iM뱅크가 3일 육군 제50보병사단에 위문성금 600만원을 전달했다
- 대구시재향군인회와 함께 장병들의 사기를 높이고 복지 증진을 지원했다
- iM뱅크는 1사1병영 협약을 바탕으로 군과 지역사회 지원을 이어갈 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = iM뱅크가 대구시재향군인회와 함께 군장병의 사기 진작 및 복지 증진을 위해 3일 육군 제50보병사단을 방문해 위문성금 600만원을 전달했다고 밝혔다.
iM뱅크와 대구시재향군인회가 공동 후원한 이날 전달식에는 강정훈 iM뱅크 은행장과 정구환 제50보병사단장, 김인남 대구시재향군인회장 등이 참석해 장병들을 격려했다. 제50보병사단은 지역 방위와 더불어 산불 진화, 재난 구호 등 현장에서 주민 안전을 지켜왔으며, 이번 후원은 장병들의 헌신에 감사를 전하기 위해 마련됐다.
iM뱅크는 제50보병사단과 체결한 '1사1병영' 협약을 바탕으로 군과의 협력 관계를 유지하고 있으며, 향후 장병 복지 향상과 지역 상생을 위한 지원을 이어갈 방침이다.
강정훈 은행장은 "지역 주민의 안전을 위해 헌신하는 장병들에게 감사드린다"며 "iM뱅크는 군장병의 노고에 보답하고 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com