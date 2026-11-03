디스플레이산업협회·KOSA, 제조 AI 전환 확산 맞손

AI 핵심 요약beta
- 한국디스플레이산업협회와 KOSA가 3일 제조 AX 확산 협약을 체결했다
- 양 기관은 중소·중견 소부장 기업의 AI 기술 지원을 강화한다
- 기술 매칭과 전문인력 양성, 공동 세미나 개최 등을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국디스플레이산업협회가 국내 디스플레이 제조 현장의 인공지능 전환(AX)을 확대하기 위해 한국인공지능소프트웨어산업협회(KOSA)와 협력에 나선다. 특히 AI 기술 도입에 어려움을 겪는 중소·중견 소재·부품·장비(소부장) 기업을 대상으로 기술 지원과 전문인력 양성을 강화할 계획이다.
한국디스플레이산업협회는 3일 한국디스플레이산업회관에서 KOSA와 '디스플레이 제조 AX 확산을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 디스플레이 제조 경쟁력을 높이고 AI·소프트웨어(SW) 기반 융복합 산업 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약에 따라 AI·SW 기업과 디스플레이 기업 간 기술 매칭 및 네트워크 활성화, 디스플레이 산업 특화 전문인력 양성, 융합 기술 고도화 등 5개 분야에서 협력한다. 공동 세미나와 콘퍼런스를 개최하고 국내외 산업 동향 및 기술 정보도 공유할 계획이다. 앞서 지난 10월에는 'AX 커넥트데이: Display & Manufacturing'을 공동 개최해 제조 현장의 AI 수요와 관련 기술을 연결하는 방안을 논의한 바 있다.
이승우 한국디스플레이산업협회 부회장은 "제조 AX는 디스플레이 산업의 생산성과 제조 경쟁력을 높이는 중요한 수단"이라며 "중소·중견 소부장 기업도 각 기업의 여건과 수요에 맞는 AX 도입을 통해 경쟁력을 강화해 나갈 필요가 있다"고 강조했다.
서성일 KOSA 부회장은 "디스플레이 산업의 제조 AX를 확산하려면 공정 특성에 맞는 AI·SW 기술과 이를 활용할 전문인력이 함께 뒷받침돼야 한다"며 "현장 수요에 기반한 기술 매칭과 인력 양성에 협력하고, AI·SW 회원사의 기술이 제조 혁신과 새로운 사업 기회로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com