전남광주교육청, 교육혁신 8곳 선정…5년간 900억 확보

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시교육청은 3일 교육혁신선도지역 8곳을 선정받았다
- 교육청은 5년간 총 900억 원 규모 사업비를 확보했다
- 교육청은 선정 지역 지원과 탈락 지역 재도전을 돕기로 했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 교육부 교육혁신선도지역 공모에서 전국 최다인 8개 지역을 선정받아 5년간 900억 원 규모의 사업비를 확보했다.
전남광주통합특별시교육청은 3일 곡성·고흥·영암·영광·완도·진도 등 인구감소지역 6곳과 광주·광양 등 비수도권 광역시 및 통합특별시 유형 2곳이 교육혁신선도지역에 선정됐다고 밝혔다.
교육혁신선도지역 사업은 지역별 교육 여건과 특성을 반영한 혁신 모델을 발굴하고 지역 주도의 교육 발전을 뒷받침하기 위해 교육부가 추진하는 사업이다.
이번 선정으로 교육청은 연간 약 180억 원씩 5년간 총 900억 원의 재원을 확보하게 됐다. 직선 5기 핵심 교육방향인 '교육 지산지소' 실현을 위해 지자체와 지역 대학·유관기관 등이 협력체계를 구축해 공모에 대응한 결과다.
교육청은 선정 지역이 사업 초기부터 안정적인 추진 기반을 갖추도록 행·재정적 지원을 강화할 방침이다. 협의체 운영과 성과관리, 우수사례 확산 등을 통해 교육 현장에서 체감할 수 있는 변화를 이끌어 낼 계획이다.
공모에서 탈락한 지역에도 후속 지원을 이어간다. 선정 결과를 분석해 지역별 보완 과제를 도출하고 맞춤형 컨설팅을 제공해 향후 유사 공모와 후속 사업에 재도전할 수 있도록 지원할 예정이다.
김대중 교육감은 "이번 공모 선정은 지역과 교육청, 학교와 지역사회가 함께 노력한 결과"라며 "선정 지역의 사업 안착과 성과 창출을 적극 지원하고 미선정 지역도 보완과 재도전을 이어갈 수 있도록 지속적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com