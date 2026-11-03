육·해·공군·간호 생도 741명, 마라도함 타고 괌으로…합동순항훈련 출항

AI 핵심 요약beta
- 4개 사관학교 2학년 생도 741명이 3일 18일간 항해에 나섰다
- 해군은 3일 진해기지에서 합동순항훈련전단 출항식을 열었다
- 생도들은 괌과 제주를 방문하며 해군 작전과 합동성을 체험한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전투배치·손상통제 직접 체험… 전술기동·헬기 이착함 참관
괌 마리아나 합동지역사령부 방문, 제주 기동함대사령부 견학
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육·해·공군사관학교와 국군간호사관학교 2학년 생도 741명이 해군 함정에 올라 괌과 제주를 잇는 18일간의 항해에 나선다.
해군은 2026년 합동순항훈련전단(전단장 정인철 준장)이 3일 진해해군기지에서 출항 환송식을 갖고 훈련에 돌입했다고 밝혔다. 훈련은 오는 20일까지 이어진다.
2018년 시작한 합동순항훈련은 올해로 9회째다. 4개 사관학교 생도들이 해군 작전을 직접 경험하며 해군에 대한 이해를 넓히고 군 간 합동성을 높이는 것이 목적이다.
올해 훈련에는 1만4500t급 대형수송함 마라도함(LPH)과 4900t급 상륙함(LST-Ⅱ) 일출봉함·노적봉함, 해병대 상륙기동헬기 MUH-1이 참가한다.
생도들은 항해 당직과 전투배치, 손상통제훈련을 직접 수행한다. 훈련전단이 기동함대사령부 훈련에 함께 참가하는 동안 전술기동과 헬기 이·착함, 기동군수 등 함정 작전 현장도 참관한다.
훈련전단은 미국령 괌과 제주에 차례로 기항할 예정이다. 생도들은 괌에서 마리아나 합동지역사령부와 해·공군 기지, 괌 정부를 방문하고 6·25전쟁 참전용사 위령탑을 참배한다. 제주에서는 해군 기동함대사령부와 이지스 구축함, 해병대 제9여단을 견학한다.
gomsi@newspim.com