인천 섬 지역 도심항공교통(UAM) 도입 추진…영종~덕적 노선 우선

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 3일 영종도~덕적도 UAM 도입을 본격 추진했다
- 시는 영종~덕적 노선 실증 후 2027년 구역 지정을 신청한다
- UAM으로 섬 주민 긴급이송과 공항 환승객 관광을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 섬지역 주민들의 긴급 이동 여건을 개선하기 위해 도심항공교통( UAM) 도입을 본격 추진한다.
인천시는 영종도와 덕적도를 잇는 노선을 중심으로 실증사업을 진행하고 오는 2027년 UAM 시범운용구역 지정을 신청할 계획이라고 3일 밝혔다.
이 노선의 UAM 도입은 해상교통에 의존하는 섬지역 주민들이 육지의 의료·생활서비스를 신속하게 이용할 수 있도록 하고 인천공항 환승객의 관광 범위를 섬지역까지 넓히기 위한 것이다.
덕적도는 해운노선 이용객이 연평균 4만3000여 명에 달하고 응급헬기 이송도 연평균 25건 안팎 발생해 긴급 이동수단 확충 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
앞서 시는 지난달 19~20일 이틀간 영종도와 덕적도 사이에서 실증비행을 실시해 통신 환경과 비행 절차 등을 점검했다.
시는 영종도 거잠포·왕산마리나와 덕적도를 연결하는 노선을 우선 검토하고 송도 인천항국제여객터미널 등과 연계하는 방안을 살펴보고 있다.
특히 UAM을 활용하면 해상교통에 의존하는 섬지역 주민들의 응급환자 이송 등 긴급 이동수요에 대응하고 인천공항 환승객의 섬 관광도 활성화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
시는 오는 2027년 시범운용구역 지정을 신청하고 2028년부터 2030년까지 단계적으로 상용화를 추진할 방침이다.
박광근 인천시 해양항공국장은 "UAM은 해상교통에 의존하는 섬지역의 긴급 이동수요에 대응하는 새로운 교통수단"이라며 "실증 결과를 바탕으로 관계기관과 협력해 시범운용구역 지정을 추진하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com